Сили оборони спростували просування росіян у Ямполі на Донбасі

Жодних тактичних успіхів противник не домігся

Російська пропаганда заявляє про нібито просування в селищі Ямпіль Донецької області. Але ворожа інформація про успіхи біля Лиману є фейком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 11-й армійський корпус.

У заяві корпусу йдеться, що противник позначив поліпшення тактичного становища в районі Ямполя своєю пріоритетною метою. Однак Сили оборони перекинули війська, щоб перешкодити цим планам.

На підтримку наступальних дій своїх сил російські пропагандистські ресурси запускають неправдиві повідомлення про нібито просування в Ямполі.

«Це чергова спроба посіяти паніку та дезінформувати населення», – додали військові.

За даними 11-го армійського корпусу, населений пункт Ямпіль перебуває під контролем Сил оборони. Усі ворожі диверсійно-розвідувальні групи вчасно знешкоджуються. Жодних тактичних успіхів противник не домігся.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація на Донбасі складна, але прориву ворога не буде. Росіяни застосовують тактику «тисячі порізів», особливо на Новопавлівському напрямку, де сходяться кордони Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Для ворога важливо демонструвати присутність на цих територіях.

Нагадаємо, росіяни рік готували осінній наступ і з весни пробували пробиватися, вишукуючи точки для максимальних уражень і захоплення територій. Окупанти зосередили зусилля на Покровському, Запорізькому й Новопавлівському напрямках.