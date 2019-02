Скончался экс-участник The Cure Энди Андерсон

У музыканта диагностировали рак

На 69-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший барабанщик известной британской группы The Cure Энди Андерсон.

Печальную новость сообщил журнал Rolling Stone, а затем информацию о смерти Андерсона подтвердил основатель The Cure Лол Толхерст в своем Twitter.

It's with a heavy heart, I have to report the passing of a Cure brother.

Andy Anderson was A true gentleman and a great musician with a wicked sense of humor which he kept until the end, a testament to his beautiful spirit on the last journey. We are blessed to have known him.