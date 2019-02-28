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    Жизнь

    Скончался экс-участник The Cure Энди Андерсон

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    Энди Андерсон - Скончался экс-участник The Cure Энди Андерсон
    Энди Андерсон

    У музыканта диагностировали рак

    На 69-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший барабанщик известной британской группы The Cure Энди Андерсон.

    Печальную новость сообщил журнал Rolling Stone, а затем информацию о смерти Андерсона подтвердил основатель The Cure Лол Толхерст в своем Twitter.

    «С тяжелым сердцем я вынужден сообщить о смерти брата The Cure», - написал он в соцсети, добавив, что Энди обладал невероятным чувством юмора, которое он сумел сохранить до своего последнего дня.

    Как выяснилось, причиной смерти экс-участника The Cure стал рак в терминальной стадии. До последнего он старался сохранить положительный настрой, называя все происходящее с ним ценным опытом и очередным препятствием в жизни.

    Энди Андерсон выступал с Cure с 1983 по 1985 год и участвовал в записи пластинки The Top, а также нескольких синглов. После ухода из группы он сотрудничал с Игги Попоп, Питером Гэбриэлем и другими известными музыкантами.

    музыка умер
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