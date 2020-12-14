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    Жизнь

    Скончался главный детективщик планеты Дэвид Корнуэлл. Вспоминаем его лучшие книги

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    Британский писатель Дэвид Корнуэлл - Скончался главный детективщик планеты Дэвид Корнуэлл. Вспоминаем его лучшие книги
    Британский писатель Дэвид Корнуэлл

    Писателю было 89 лет

    Британский писатель, автор шпионских романов Дэвид Корнуэлл, известный как Джон ле Карре, скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил глава литературного агентства The Curtis Brown Group Джонни Геллер.

    «Джон ле Карре, бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо властям в последующие десятилетия», — говорится в заявлении.

    По словам Геллера, писатель умер 12 декабря в Корнуолле после болезни. Его смерть не связана с коронавирусом. В заявлении семьи ле Карре говорится, что тот скончался от пневмонии.

    Ле Карре родился 19 октября 1931 года. Учился в Швейцарии, после чего служил в Австрии в составе Британского разведывательного корпуса. В 1950-е годы ле Карре сотрудничал с британской контрразведкой MI-5, а затем перешел на работу в службу внешнеполитической разведки MI-6.

    Ле Карре написал 25 романов и один том мемуаров «Голубиный туннель». Его первая книга «Звонок покойнику» была опубликована в 1961 году. Среди самых известных произведений писателя: «Шпион, пришедший с холода», «Шпион, выйди вон», «Такой же предатель, как мы». Его последний роман «Полевой агент» вышел в октябре 2019 года. По всему миру продано более 60 миллионов его книг. Вспоминаем лучшие

    «Шпион, пришедший с холода» (1963)

    Третья и самая известная книга агента MI6 Дэвида Корнуэлла (настоящее имя Джона ле Карре) вдохновлена одновременно строительством Берлинской стены, которое он наблюдал лично, и продолжительным личным кризисом. «Шпион, пришедший с холода» был написан за шесть недель, стал классикой жанра («Лучшая шпионская история, которую я читал», — отрецензировал роман другой знаменитый разведчик, Грэм Грин) и в конечном счете позволил Корнуэллу оставить службу.

    Опытного, но уже несколько уставшего от жизни агента Алека Лимаса забрасывают в стан врага с целью дискредитировать главного оперативника восточногерманской разведки, ответственного за смерть всех британских агентов в ГДР, — и все оборачивается совершенно неожиданным и жутковатым образом. У автора получилась лучшая хроника холодной войны, на примере работы спецслужб демонстрирующая весь цинизм и аморальность методов, к которым не чурались прибегать по обе стороны стены.

     «Шпион, выйди вон!» (1974)

    Разоблачение знаменитой «кембриджской пятерки» и, в частности, советского шпиона Кима Филби, не прошло бесследно не только для «Цирка» (здание на Cambridge Circus, где располагался главный штаб британской разведки, тогда изрядно тряхнуло), но и для самого ле Карре. По словам писателя, Филби, едва не возглавивший в свое время секретную службу, в числе прочего слил Советам и имя британского «дипломата» Дэвида Корнуэлла. Позже, в 1980-е, во время визита в Москву Генрих Боровик предложит ле Карре встретиться с Филби лично, но тот откажется, несмотря на очевидное писательское да и просто человеческое любопытство, объяснив, что не может позволить себе сегодня гостить у посла королевы, а на следующий же день — у ее главного предателя.

    Сюжет о советском шпионе, засевшем в верхушке MI6, перекочевал в один из главных романов ле Карре «Шпион, выйди вон!», открывший так называемую «трилогию Карлы» (так у ле Карре зовут главу советской разведки). Главный герой саги — стареющий и обрюзгший шпион по имени Джордж Смайли в очках с толстыми стеклами и в безвкусном костюме. Отстраненный от службы вслед за Хозяином (главой MI6) в связи с реорганизацией «Цирка», Смайли берется вычислить, кто из четырех его бывших коллег — крот (кстати, английское mole стали употреблять в значении «двойной агент» именно с подачи ле Карре). Впрочем, придуманный автором образ шпиона несильно похож на Филби и вызывает предельно сложные чувства, а сама история-прототип превратилась в по-настоящему большое многоуровневое произведение о предательстве — не только профессиональном, но и личном.

    «Маленькая барабанщица» (1983)

    «Маленькая барабанщица» — выдающийся текст в библиографии писателя не только потому, что это великолепная литература (как всегда у ле Карре, перед нами как будто разворачивается неторопливая и непредсказуемая шахматная партия), но и оттого, что автор обратился к новому, более локальному, но не менее страшному конфликту — израильско-палестинскому.

    После серии взрывов в Европе, организованной палестинскими террористами, израильская разведка разворачивает сложную операцию по обнаружению и ликвидации группы боевиков под предводительством Халиля. Главным действующим лицом этой многоходовки становится завербованная израильтянами безработная актриса Чармиан (или Чарли), замеченная в леворадикальных кругах. Молодой артистке (впервые у ле Карре центральным персонажем стала женщина) предстоит сыграть роль внутри роли в масштабном театральном представлении, разворачивающемся наяву.

    Хотя ле Карре и не принимал ни одной из сторон в конфликте, уже тот факт, что он не отказал палестинцам в человечности (совсем непопулярная по тем временам идея), спровоцировал немало шума вокруг книги. Куда важнее, что это была первая и последняя репетиция ле Карре по созданию сюжетов за пределами противостояния двух блоков — и репетиция эта прошла на ура.

    «Идеальный шпион» (1986)

    Жизнь самого ле Карре могла бы сложиться в захватывающее художественное произведение, причем наиболее увлекательными главами такого романа не обязательно оказались бы шпионские. Одним из ключевых его персонажей непременно стал бы отец писателя Ронни Корнуэлл — ловелас, аферист, проворачивавший мошеннические сделки в страховой сфере, то разъезжавший на «бентли», то погрязавший в страшных долгах. Партнер главных лондонских преступников тех лет братьев Крей (про них не так давно сняли кино, где обе главные роли сыграл Том Харди), Ронни угодил в тюрьму, когда Дэвиду было пять лет, и, как нетрудно догадаться, оставил неизгладимый след в жизни сына.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: умер писатель
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