Снуп Догг выложил своместное фото с Куртом Кобейном, хотя никогда с ним не фотографировался

Снимок оказался подделкой, сделанной в фоторедакторе

Рэпер Снуп Догг выложил в инстаграм фотографию, где он изображен вместе с фронтменом группы Nirvana Куртом Кобейном. Снимок подписан так: «Молодой Догг с Куртом в 92-м».

В комментариях под постом рэпера много восторженных комментариев. В том числе от рэперов Басты Раймса и Тайриза Гибсона. «Вау, мы и так знали, что ты легенда. Но только что ты поднял планку еще выше!» – написал Гибсон.

Yo @SnoopDogg smoked himself so stupid that foo really thought this shit was real lmfao pic.twitter.com/LOWQuT6JZj