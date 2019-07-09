Снуп Догг выложил своместное фото с Куртом Кобейном, хотя никогда с ним не фотографировался
Снимок оказался подделкой, сделанной в фоторедакторе
Рэпер Снуп Догг выложил в инстаграм фотографию, где он изображен вместе с фронтменом группы Nirvana Куртом Кобейном. Снимок подписан так: «Молодой Догг с Куртом в 92-м».
В комментариях под постом рэпера много восторженных комментариев. В том числе от рэперов Басты Раймса и Тайриза Гибсона. «Вау, мы и так знали, что ты легенда. Но только что ты поднял планку еще выше!» – написал Гибсон.
Yo @SnoopDogg smoked himself so stupid that foo really thought this shit was real lmfao pic.twitter.com/LOWQuT6JZj— Lil Shadie Boy (@shadieboy) 5 липня 2019 р.
Оказалось, фото – фейк, созданный с помощью фотошопа пользователем с ником Vemix. В своем аккаунте он публикует коллажи, где совмещает старые снимки популярных музыкантов. Коллажи получаются настолько реалистичными, что в их правдивость начинают верить даже сами герои фото. Когда автор коллажа увидел свою работу в инстаграме Снуп Догга, он написал: «То чувство, когда ты заставляешь Снуп Догга думать, что он курил с Куртом Кобейном в 1992 году».
Снимок оказался подделкой, сделанной в фоторедакторе