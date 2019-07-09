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    Жизнь

    Снуп Догг выложил своместное фото с Куртом Кобейном, хотя никогда с ним не фотографировался

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    Снуп Дог - Снуп Догг выложил своместное фото с Куртом Кобейном, хотя никогда с ним не фотографировался
    Снуп Дог

    Снимок оказался подделкой, сделанной в фоторедакторе

    Рэпер Снуп Догг выложил в инстаграм фотографию, где он изображен вместе с фронтменом группы Nirvana Куртом Кобейном. Снимок подписан так: «Молодой Догг с Куртом в 92-м».

    В комментариях под постом рэпера много восторженных комментариев. В том числе от рэперов Басты Раймса и Тайриза Гибсона. «Вау, мы и так знали, что ты легенда. Но только что ты поднял планку еще выше!» – написал Гибсон.

    Оказалось, фото – фейк, созданный с помощью фотошопа пользователем с ником Vemix. В своем аккаунте он публикует коллажи, где совмещает старые снимки популярных музыкантов. Коллажи получаются настолько реалистичными, что в их правдивость начинают верить даже сами герои фото. Когда автор коллажа увидел свою работу в инстаграме Снуп Догга, он написал: «То чувство, когда ты заставляешь Снуп Догга думать, что он курил с Куртом Кобейном в 1992 году».

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    Снимок оказался подделкой, сделанной в фоторедакторе

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