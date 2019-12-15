Спектакль, способный изменить все: почему «Дракон» должен посмотреть каждый



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Происходящее на сцене заставляет следить за каждым словом, за каждым шагом неотрывно

В каждом из нас живет маленький чародей, который может создавать волшебные перемены и праздничное настроение себе и другим

Жители и гости Киева 22 декабря смогут увидеть сказку для взрослых «Дракон» по мотивам одноименной пьесы гениального драматурга Евгения Шварца. В предпраздничные дни многогранный философский спектакль раскрывается для зрителя по-новому. И даже те, кто уже знаком с ним, увидят нечто особенное и загадочное. А ведь в канун Нового года все разгаданные загадки обязательно приносят счастье.

Итак, почему нужно успеть посетить спектакль «Дракон» в этом году:

Этот спектакль – особенный для Театра Александра Меламуда. Он стал дебютным для Владимира Горянского в роли режиссера и для телеведущего Алексея Суханова в роли актера. А создатель театра Александр Меламуд в главной роли Дракона настолько гармоничен и блистателен, словно этот персонаж писался под него. Происходящее на сцене заставляет следить за каждым словом, за каждым шагом неотрывно. Зритель то и дело узнает Дракона в каждом из героев на сцене. И в какой-то момент поражается тому, в лицах насколько разных людей порой проявляются черты трехглавого повелителя – это и милая робкая Эльза (Мирослава Филиппович), и изображающий душевнобольного Бургомистр (Владимир Горянский), и даже спасающий город от зла Ланцелот (Дмитрий Ступка). Финал настолько неожидан для зрителей, которые читали пьесу или смотрели фильм, что зал аплодирует стоя. Авторская музыка и стихи Александра Меламуда, джаз-бэнд имени Джульетты Капулетти под руководством Андрея Соловьева, а также оригинальные костюмы от Любавы Сокол и, конечно же, потрясающая игра звездного актерского состава – в этой постановке выверено буквально все и доведено до совершенства. Динамичность и зрелищность «Дракона» - в потрясающих декорациях и эффектных приемах, которые не так просто представить на провинциальных площадках. Чего стоит только сцена «музыкального боя» персонажей, созданная при помощи африканских барабанов. Это общечеловеческий спектакль для тех, кто не побоится бросить вызов своему Дракону! Сами театралы восторгаются рассказанной историей о темной стороне человека, и признаются, что мюзикл заставляет задуматься о природе добра и зла. Главный посыл меламудовского «Дракона» - в том, что победить в себе звероящера можно, если включить телевизор или посмотреть в зеркало. Конечно, это не назидание и не рецепт счастья, а тонкий намек в шутливой манере. А в каждой шутке, как известно…

С уверенностью можно говорить лишь о том, что перед Новым годом так хочется оставить все старое и отжившее себя по ту сторону зеркала и попросить для себя что-то новенькое. В каждом из нас живет маленький чародей, который может создавать волшебные перемены и праздничное настроение себе и другим.