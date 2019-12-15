Спектакль, способный изменить все: почему «Дракон» должен посмотреть каждый
В каждом из нас живет маленький чародей, который может создавать волшебные перемены и праздничное настроение себе и другим
Жители и гости Киева 22 декабря смогут увидеть сказку для взрослых «Дракон» по мотивам одноименной пьесы гениального драматурга Евгения Шварца. В предпраздничные дни многогранный философский спектакль раскрывается для зрителя по-новому. И даже те, кто уже знаком с ним, увидят нечто особенное и загадочное. А ведь в канун Нового года все разгаданные загадки обязательно приносят счастье.
Итак, почему нужно успеть посетить спектакль «Дракон» в этом году:
- Этот спектакль – особенный для Театра Александра Меламуда. Он стал дебютным для Владимира Горянского в роли режиссера и для телеведущего Алексея Суханова в роли актера. А создатель театра Александр Меламуд в главной роли Дракона настолько гармоничен и блистателен, словно этот персонаж писался под него.
- Происходящее на сцене заставляет следить за каждым словом, за каждым шагом неотрывно. Зритель то и дело узнает Дракона в каждом из героев на сцене. И в какой-то момент поражается тому, в лицах насколько разных людей порой проявляются черты трехглавого повелителя – это и милая робкая Эльза (Мирослава Филиппович), и изображающий душевнобольного Бургомистр (Владимир Горянский), и даже спасающий город от зла Ланцелот (Дмитрий Ступка). Финал настолько неожидан для зрителей, которые читали пьесу или смотрели фильм, что зал аплодирует стоя.
- Авторская музыка и стихи Александра Меламуда, джаз-бэнд имени Джульетты Капулетти под руководством Андрея Соловьева, а также оригинальные костюмы от Любавы Сокол и, конечно же, потрясающая игра звездного актерского состава – в этой постановке выверено буквально все и доведено до совершенства.
- Динамичность и зрелищность «Дракона» - в потрясающих декорациях и эффектных приемах, которые не так просто представить на провинциальных площадках. Чего стоит только сцена «музыкального боя» персонажей, созданная при помощи африканских барабанов.
- Это общечеловеческий спектакль для тех, кто не побоится бросить вызов своему Дракону! Сами театралы восторгаются рассказанной историей о темной стороне человека, и признаются, что мюзикл заставляет задуматься о природе добра и зла. Главный посыл меламудовского «Дракона» - в том, что победить в себе звероящера можно, если включить телевизор или посмотреть в зеркало. Конечно, это не назидание и не рецепт счастья, а тонкий намек в шутливой манере. А в каждой шутке, как известно…
С уверенностью можно говорить лишь о том, что перед Новым годом так хочется оставить все старое и отжившее себя по ту сторону зеркала и попросить для себя что-то новенькое. В каждом из нас живет маленький чародей, который может создавать волшебные перемены и праздничное настроение себе и другим.