Стали известны победители украинского «театрального «Оскара»



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Фестиваль-премия проводится уже второй год

Фестиваль-премия проводится уже второй год

30 ноября, в Киевском Национальном театре имени Ивана Франко состоялась церемония награждения победителей II Всеукраинского фестиваля-премии «ГРА». В поле зрения украинских экспертов и международного жюри, которое и определяло победителей на последнем этапе, были театральные работы разных театров Украины за период 2018 года.

Все победители премии «ГРА»:

В номинации «За лучшее музыкальное решение» завоевал Театр драмы и комедии на Левом берегу Днепра и лично Акмал Гурезов – за спектакль «Плохие дороги».

Международные эксперты назвали лучшим сценографом – Петра Богомазова – за художественное решение спектакля «Кориолан» в Национальном театре имени Ивана Франко.

Лучшее пластическое решение – Алексей Бузько (спектакль «Кориолан», Театр имени Ивана Франко).

Лучшая мужская роль также в «Кориолане» (режиссер Дмитрий Богомазов) –актер Дмитрий Рыбалевский, который и играет «Кориолана».

Лучшая женская роль – Инна Скорина-Калаба (спектакль «Фрекен Юлия», Театр «Золотые Ворота»).

Лучший хореографический спектакль – «Правда под маской» (Львовский театр имени Соломии Крушельницкой).

Лучший музыкальный спектакль в жанре оперы, оперетты, мюзикла – «Скрипач на крыше» (Национальный театр оперетты, режиссер Богдан Струтинский).

Лучший спектакль камерной сцены – «Фрекен Юлия» (Киевский театр «Золотые Ворота», режиссер Иван Урывский).

Лучший поисково-экспериментальный спектакль – «Мир в ореховой скорлупке» (столичный Театр на Печерске, режиссер Дмитрий Захоженко).

Лучший спектакль для детей – «Король Дроздобород» (Киевский муниципальный театр оперы и балета для детей и юношества).

Лучший украинский драматический спектакль – лучшая режиссерская работа – «Плохие дороги» (режиссер Тамара Трунова), Театр драмы и комедии на Левом берегу Днепра.