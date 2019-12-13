Бродвей в Украине: 5 поводов сходить на мюзикл «Весна для Гитлера»



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Курьезных ситуаций в постановке столько, что с лихвой достанется всем: кто может смеяться над героями шоу и над собой

Спектакль поражает бродвейским размахом и яркими танцевальными постановками

Театра Александра Меламуда приготовил для киевлян популярный спектакль «Весна для Гитлера». Это мюзикл-феерия, который можно назвать настоящей прививкой от грусти перед новогодними праздниками.

5 причин, которые отличают этот спектакль от других.

При чем здесь Гитлер и почему зрители буквально «валятся от хохота»? При том же, причем и Ева Браун и другие роли. Это спектакль в спектакле, где персонаж Гитлера (Остап Ступка) смешной до неприличия: это пьяница и наркоман, волею судеб взявшийся играть роль фюрера. Он бегает в шортиках и ловит бабочек. Это гротеск: комедийная пластика, прическа и усы. Однако мюзикл Театра Меламуда вообще не про Гитлера, это комедия об аферистах театрального толка, ну очень жаждущих решить свои финансовые проблемы – конечно же, за счет других.

«Весна для Гитлера» - мюзикл бродвейского уровня и размаха. Над проектом Театра Александра Меламуда работал именитый режиссер Семен Горов, который как никто другой тонко чувствует комедию и создает самые новогодние мюзиклы, знакомые каждому.

В «Весне для Гитлера» есть все составляющие настоящего бродвейского мюзикла. Зрителей ждет талантливая игра и вокал артистов, яркий сюжет, искрометный юмор, блистательная хореография балетмейстера Марии Крыжановской, оригинальные декорации художника-постановщика Маши Шубиной, уникальные костюмы от Любавы Сокол, музыкальное сопровождение от знаменитого джаз-бэнда под управлением Андрея Соловьева.

«Весна для Гитлера» - изысканное шоу, которое удовлетворит самого требовательного театрала. Это Алексей Вертинский на высоких каблуках, в золотистом трико и с длинными розовыми ресницами, который вертится, словно цирковой акробат, под потолком в специальном кольце.

Яркие эмоции гарантирует звездный состав актеров. На сцену в неожиданных образах выйдут Алексей Вертинский, Алексей Суханов, Александр Меламуд, Остап Ступка, Людмила Смородина, Вячеслав Никоноров, Мирослава Филиппович.

И наконец, спектакль поражает бродвейским размахом и яркими танцевальными постановками. Именно музыка с бродвейским джазом и комедийным сюжетом дарит то волшебное настроение праздника, которое остается со зрителем надолго.