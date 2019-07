Стало известно, какие слова запрещено использовать Кейт Миддлтон и Меган Маркл



Представители британской монархи имеют много ограничений. Королевский протокол запрещает использование даже самых нейтральных слов

Социальный антрополог и автор книги Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour Кейт Фокс изучила лингвистические особенности королевской семьи. Писательница отметила, что монархи не используют несколько слов, которые для общества кажутся совершенно нормальными.

Например, принося извинения, монархам нельзя говорить «пардон» — вместо этого нужно употребить самое простое английское извинение — sorry. Герцогам и герцогиням следует избегать прилагательное «шикарный» (posh).

«Герцоги не называют предметы шикарными. Для этого они употребят прилагательное «умный» (smart). Слово «шикарный» они иногда используют между собой в шутку», — заметила Фокс.

В лексиконе герцогов и герцогинь нет слова «парфюм» — представители правящей в Британии семьи используют более нейтральное слово — scent. Они также никогда не используют слово «чай» (tea) — жители дворца называют чайную церемонию ужином или supper.

В «черный лексический список» также попали слова «туалет» — стоит сказать «уборная» (lavatory или loo).

«Слово «туалет» запрещено дворцовым протоколом по историческим причинам — оно пришло в Британию из Франции», — дополнила журналистка.

Во дворце также не употребляют слово lounge. Комната для отдыха у них называется sitting room. В этот список также вошли американизмы mum и dad. Например, принц Джордж называет родителей mummy и pops.

Несмотря на ограничение, монаршие особы стараются жить, как обычные британские семьи. Например, Меган Маркл и принц Гарри оберегают сына от посторонних глаз, они хотят сохранить сыну право на частую жизнь.

Джерело: graziamagazine.ru