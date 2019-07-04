Меган Маркл отказалась от повара и готовит все сама



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Оказывается, герцог и герцогиня Сассекские живут гораздо скромнее Уильяма и Кейт

Корреспондент Vanity Fair Кэти Николл выяснила, как устроена жизнь в коттедже Фрогмор, где живут Меган Маркл и принц Гарри. Оказалось, что состав обслуживающего персонала резиденции четы Сассекских гораздо меньше, чем в доме принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Якобы все из-за того, что финансовые возможности у молодой семьи гораздо скромнее.

По их данным, во Фрогморе прислуга состоит из няни, охраны, домработницы и двух ее помощниц. При этом Меган отказала себе в личном поваре и стилисте и значительную часть работ по дому выполняет самостоятельно - в том числе заказывает продукты через онлайн-сервис Ocado.

Дополнительно у герцога и герцогини есть персонал, помогающий им выполнять королевские обязанности: например, специалист по связям с общественностью Сара Латам - она американка и раньше, в 2016-м, занимала пост старшего советника президентской кампании Хилари Клинтон, с которой Меган дружна. Также чета сейчас в поиске личного секретаря и помощника личного секретаря для Меган, диджитал-редактора (что будет входить в его обязанности, не известно) и как минимум двух сотрудников пресс-службы.

В Кенсингтонском дворце Меган прослыла требовательной и жесткой. По словам колумниста Vanity Fair, из-за привычки герцогини рассылать рабочую почту сотрудникам в 5 утра ее прозвали "Ураганом Меган". К тому же уже весь мир в курсе о невероятной текучке кадров во дворце - с момента ее появления там сменились двое помощников, две няни, глава охраны, помощник личного секретаря Эми Пикериллу волилась до рождения Арчи, и временный секретарь Саманта Коэн, по слухам, в ближайшее время покинет свой пост.

Джерело: Hello!