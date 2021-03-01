Интрига раскрыта: Макс Барских подтвердил слухи о дуэте с российской певицей
Дата релиза песни пока остается в тайне
Макс Барских и Zivert подтвердили догадки своих поклонников о предстоящем дуэте. В Instagram-аккаунтах обеих артистов появились минутные ролики, в которых задокументирована работа над совместной песней Bestseller.
На видео видно, как Макс и команда Zivert в домашней студии скрупулезно работают над звуком: перебирают тонны сэмплов, записывают голос и ищут подходящее настроение. Такой педантичный, перфекционистский подход к творчеству и любовь к ретровейву — именно то, что роднит двух суперзвезд современной поп-музыки. Поэтому выпуск совместного трека был всего лишь вопросом времени.
Дата релиза песни пока остается в тайне. Но известно, что релиз запланирован на весну 2021.
Ранее «Скотч» сообщал, что Макс Барских в растянутом свитере снялся для российского эротического глянца.
Так, на обложке спецвыпуска «How to be a Playboy» Макс Барских появляется в объективе украинского фэшн-фотографа Ксении Каргиной.