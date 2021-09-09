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    Звезда Marvel Дженнифер Лоуренс беременна первенцем

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    31-летняя голливудская актриса&nbsp;Дженнифер Лоуренс - Звезда Marvel Дженнифер Лоуренс беременна первенцем
    31-летняя голливудская актриса Дженнифер Лоуренс

    Супруги не афишируют личную жизнь

    Дженнифер Лоуренс беременна — 31-летняя оскароносная актриса и ее супруг, галерист Кук Марони, ждут первого ребенка. Это уже подтвердили представители Дженнифер.

    Пара вместе с 2018-го, а два года назад Дженнифер и Кук тайно поженились. Супруги не афишируют личную жизнь — папарацци часто видят их вместе, но публично о своих отношениях они не рассказывают.

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    Звезда Marvel Дженнифер Лоуренс беременна первенцем
    Звезда Marvel Дженнифер Лоуренс беременна первенцем
    Звезда Marvel Дженнифер Лоуренс беременна первенцем
    Звезда Marvel Дженнифер Лоуренс беременна первенцем
    Звезда Marvel Дженнифер Лоуренс беременна первенцем
    Звезда Marvel Дженнифер Лоуренс беременна первенцем
    Звезда Marvel Дженнифер Лоуренс беременна первенцем
    Звезда Marvel Дженнифер Лоуренс беременна первенцем
    Звезда Marvel Дженнифер Лоуренс беременна первенцем

    Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

    Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Звезда Marvel Дженнифер Лоуренс беременна первенцем