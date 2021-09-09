Звезда Marvel Дженнифер Лоуренс беременна первенцем

Супруги не афишируют личную жизнь

Дженнифер Лоуренс беременна — 31-летняя оскароносная актриса и ее супруг, галерист Кук Марони, ждут первого ребенка. Это уже подтвердили представители Дженнифер.

Пара вместе с 2018-го, а два года назад Дженнифер и Кук тайно поженились. Супруги не афишируют личную жизнь — папарацци часто видят их вместе, но публично о своих отношениях они не рассказывают.

Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.