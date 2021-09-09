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    Светлана Лобода призналась, почему решила переехать в Европу

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    Певица Светлана Лобода - Светлана Лобода призналась, почему решила переехать в Европу
    Певица Светлана Лобода

    По поводу личной жизни Светланы ходит много слухов

    Украинская певица Светлана Лобода из России перебралась в Европу. Поговаривали, что инициатором переезда стал влиятельный избранник Светланы Лободы, который и увез ее за границу. Певица по-другому объяснила свое решение жить в другой стране.

    Сейчас Лободу беспокоит безопасность ее близких.

    «Что касается переезда, то в первую очередь я его задумала ради детей. Решение было обусловлено мыслями о безопасности моих девочек, я воспитываю их без привязки к своей звездности. В какой-то момент я поняла, что моя жизнь проходит под прицелом камер, и это фактически лишает свободы всю мою семью. А я человек, стремящийся ограждать свое личное пространство от посторонних глаз. Новое место жительства дало мне некую свободу. Жить в домике у моря среди людей, которые тебя не знают, — не это ли мечта любого известного человека?» — отмечает 38-летняя блондинка в интервью Teleprogramma.pro.

    Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

    Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Светлана Лобода призналась, почему решила переехать в Европу