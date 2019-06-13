Супруга принца Гарри подружилась с певицей Рианной



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Меган Маркл

37-летняя герцогиня стала часто общаться с 31-летней РиРи

У Меган Маркл появилась новая подруга из шоу-бизнеса. Супруга принца Гарри сдружилась с певицей Рианной. Певица и бывшая актриса сблизились, когда РиРи переехала в Лондон — и у них оказалось много общего. Представительница монаршей семьи и бизнесвумен и раньше встречались на вечеринках в Лос-Анджелесе, однако стали подругами только тогда, когда Меган приобрела всеобщую известность.

«Рианна и Меган нашли общий язык. Они обсуждают стиль, моду, а также охраняют свою частную жизнь. Они и раньше сталкивались несколько раз, у них много общих знакомых из Голливуда», — привело слова источника издание Mirror.

Джерело: graziamagazine.ru