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    Жизнь

    Супруга принца Гарри подружилась с певицей Рианной

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    Меган Маркл - Супруга принца Гарри подружилась с певицей Рианной
    Меган Маркл

    37-летняя герцогиня стала часто общаться с 31-летней РиРи

    У Меган Маркл появилась новая подруга из шоу-бизнеса. Супруга принца Гарри сдружилась с певицей Рианной. Певица и бывшая актриса сблизились, когда РиРи переехала в Лондон — и у них оказалось много общего. Представительница монаршей семьи и бизнесвумен и раньше встречались на вечеринках в Лос-Анджелесе, однако стали подругами только тогда, когда Меган приобрела всеобщую известность.

    «Рианна и Меган нашли общий язык. Они обсуждают стиль, моду, а также охраняют свою частную жизнь. Они и раньше сталкивались несколько раз, у них много общих знакомых из Голливуда», — привело слова источника издание Mirror.

    Джерело: graziamagazine.ru

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