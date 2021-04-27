Супругам пришлось похудеть вместе на 195 кг, чтобы завести ребенка

Пара стала родителями спустя 7 лет неудачных попыток

На мужа и жену подействовал разговор с врачом, который сообщил, что похудение — это единственная возможность, чтобы они смогли завести детей.

Супруги из Северной Калифорнии вместе похудели на 195 кг, чтобы наконец-то стать родителями. В течение семи лет все их попытки оказывались безрезультатными, поэтому врачи посоветовали им сначала заняться своим здоровьем. В результате 37-летний Дастин Холл сбросил 144 кг, а его 34-летняя жена Ракель — более 52 кг. Сейчас влюбленные выглядят так, словно это совсем другие люди, сообщает Yahoo Style UK.

В 2016 году Дастин перенес шунтирование желудка, и уже через два года похудел с 242 до 98 кг, придерживаясь также специальной диеты. Ракель вдохновилась его результатами и тоже согласилась на операцию. И уже в апреле 2020 года она узнала, что беременна.

Оказалось, что Дастин ничего не понимал в правильном питании. Раньше его рацион мог состоять из 13–15 тыс. калорий, при этом он выпивал несколько литров содовой и постоянно ел фастфуд. Ракель недалеко ушла от мужа, заработав себе синдром поликистозных яичников, который и стал причиной того, что она не могла забеременеть. Но разговор с врачом изменил все. Теперь их свидания — это совместные тренировки и походы по горам.

Ранее «Скотч» сообщал, что брак певца Дзидзьо трещит по швам. Супруги уже девять месяцев не живут вместе.

«Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше», – заявил артист.

Также знаменитость ответил на упреки бывшей возлюбленной в том, что он не хотел детей и намеки на то, что Михаил Хома ей изменял.