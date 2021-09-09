Такая девка была! Друг Высоцкого рассказал, как артист отдал обручальное кольцо любовнице

Последней музой музыканта называют Оксану Афанасьеву, которая была младше его на 20 лет

Друг знаменитого советского певца Владимира Высоцкого в недавнем интервью признался, что артист крутил интрижки на гастролях. «Когда он женился, я ему подарил кольцо обручальное. Приезжаю через год-два, смотрю нет кольца. А он: «Ты знаешь, вчера был в Новосибирске. Такая девка! Мы с ней две такие ночи провели! Я садился на поезд, а она цеплялась, плакала. Я снял кольцо и отдал», — рассказал Игорь Кохановский.

Очевидно эти похождения происходили в период отношений Высоцкого с Абрамовой. Друг артиста вспоминает, что женщина не дарила ему домашнего уюта. «Люся замечательный человек, начитанный, но не сумела создать дом. Он при ней был каким-то неприкаянным. Мне Володька писал: «Люся сидит за чашечкой кофе с сигаретой. А дети так…» Может быть, она знала, что он ей неверен... У них семейная жизнь не очень сложилась. Но нужно отдать ей должное — как только она узнала о романе, взяла детишек и ушла гордо», — делился поэт-песенник.

Последней музой музыканта называют Оксану Афанасьеву, которая была младше его на 20 лет. Говорят, Владимир влюбился в студентку с первого взгляда, однако, по словам Кохановского, назвать девушку особенно привлекательной было трудно.

«У Володи вкус на женщин был странный, — улыбался поэт. — Первое исключение — Люся. Она была ослепительной красоты! А до этого у него были какие-то, как говорила мама, буфетчицы. И вдруг эта Люся: высокая, стройная… Мы обалдели, когда он привел Люсю. Володя не знал, как себя вести с такой красивой женщиной. Марина была очаровательной, а Оксана мне показалась… Из его бывших привязанностей. Не произвела на меня впечатление. Обыкновенная».

Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

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