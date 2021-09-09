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    Такая девка была! Друг Высоцкого рассказал, как артист отдал обручальное кольцо любовнице

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    Певец Владимир Высоцкий вместе с женой Мариной Влади - Такая девка была! Друг Высоцкого рассказал, как артист отдал обручальное кольцо любовнице
    Певец Владимир Высоцкий вместе с женой Мариной Влади

    Последней музой музыканта называют Оксану Афанасьеву, которая была младше его на 20 лет

    Друг знаменитого советского певца Владимира Высоцкого в недавнем интервью признался, что артист крутил интрижки на гастролях. «Когда он женился, я ему подарил кольцо обручальное. Приезжаю через год-два, смотрю нет кольца. А он: «Ты знаешь, вчера был в Новосибирске. Такая девка! Мы с ней две такие ночи провели! Я садился на поезд, а она цеплялась, плакала. Я снял кольцо и отдал», — рассказал Игорь Кохановский.

    Очевидно эти похождения происходили в период отношений Высоцкого с Абрамовой. Друг артиста вспоминает, что женщина не дарила ему домашнего уюта. «Люся замечательный человек, начитанный, но не сумела создать дом. Он при ней был каким-то неприкаянным. Мне Володька писал: «Люся сидит за чашечкой кофе с сигаретой. А дети так…» Может быть, она знала, что он ей неверен... У них семейная жизнь не очень сложилась. Но нужно отдать ей должное — как только она узнала о романе, взяла детишек и ушла гордо», — делился поэт-песенник.

    Последней музой музыканта называют Оксану Афанасьеву, которая была младше его на 20 лет. Говорят, Владимир влюбился в студентку с первого взгляда, однако, по словам Кохановского, назвать девушку особенно привлекательной было трудно.

    «У Володи вкус на женщин был странный, — улыбался поэт. — Первое исключение — Люся. Она была ослепительной красоты! А до этого у него были какие-то, как говорила мама, буфетчицы. И вдруг эта Люся: высокая, стройная… Мы обалдели, когда он привел Люсю. Володя не знал, как себя вести с такой красивой женщиной. Марина была очаровательной, а Оксана мне показалась… Из его бывших привязанностей. Не произвела на меня впечатление. Обыкновенная».

    Ранее «Скотч» сообщал, что постаревшая Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу 30-летней давности.

    Согласно посту, модель воссоздала оригинальный образ из культовой рекламы, посвященной спортивному чемпионату Супербоул, чтобы собрать деньги для больницы American Family Children’s Hospital, расположенной в городе Мадисон, штат Висконсин. По словам Кроуфорд, в данном медицинском центре врачи лечили ее брата от лейкемии.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Такая девка была! Друг Высоцкого рассказал, как артист отдал обручальное кольцо любовнице