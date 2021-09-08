Муслиновая свадьба. Порошенко трогательно поздравил жену с годовщиной (фото)

В браке Порошенко родили четверых детей

Сегодня пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и его жена Марина празднуют муслиновую свадьбу. Муслин - это тонкая, но прочная ткань. Такие ее свойства прекрасно подчеркивают отношения мужа с женой в 37 лет со дня свадьбы.

Порошенко на своей странице в соцсети рассказал, как 37 лет назад женился на девушке Марине, которая стала любовью всей его жизни. Пятый президент поздравил жену с годовщиной и вспомнил, как сообщил маме о браке.

«Нам сегодня 37. Помню, как еще 18-летним парнем сказал своей маме, что женюсь. И это было одно из самых мудрых решений в моей жизни. Всю жизнь люблю Теб », – написал экс-президент и выложил фото с Мариной.

facebook.com/petroporoshenko/

Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

«У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.