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    Муслиновая свадьба. Порошенко трогательно поздравил жену с годовщиной (фото)

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    Петр Порошенко ежегодно приветствует жену с годовщиной свадьбы Фото Петра Порошенко - Муслиновая свадьба. Порошенко трогательно поздравил жену с годовщиной (фото)

    Петр Порошенко ежегодно приветствует жену с годовщиной свадьбы

    Фото Петра Порошенко

    facebook.com/petroporoshenko/

    В браке Порошенко родили четверых детей

    Сегодня пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и его жена Марина празднуют муслиновую свадьбу. Муслин - это тонкая, но прочная ткань. Такие ее свойства прекрасно подчеркивают отношения мужа с женой в 37 лет со дня свадьбы.

    Порошенко на своей странице в соцсети рассказал, как 37 лет назад женился на девушке Марине, которая стала любовью всей его жизни. Пятый президент поздравил жену с годовщиной и вспомнил, как сообщил маме о браке.

    «Нам сегодня 37. Помню, как еще 18-летним парнем сказал своей маме, что женюсь. И это было одно из самых мудрых решений в моей жизни. Всю жизнь люблю Теб », – написал экс-президент и выложил фото с Мариной.

    facebook.com/petroporoshenko/
    facebook.com/petroporoshenko/

    Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

    «У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.

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    Теги: знаменитости Петр Порошенко
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    Муслиновая свадьба. Порошенко трогательно поздравил жену с годовщиной (фото)