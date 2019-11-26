Театр Меламуда покажет три спектакля в декабре



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Известный украинский театр предлагает культурно провести свой досуг

Киевлянам покажут спектакли «Дракон», «Весна для Гитлера», «Серенада Солнечной Долины»

Антрепризный театр Александра Меламуда подготовил для киевлянам яркое окончание года. С 22 по 24 декабря состоятся три нашумевшие постановки, которые не оставят вас равнодушными:

«Дракон»

Это история о темной стороне человека, чудовище - драконе, - который живет в каждом из нас. «Дракон» - философская, трогательная сказка для взрослых, которая заставляет задуматься о природе добра и зла, о природе самого человека.

Возможно ли убить в себе дракона? Достаточно ли этого для того, чтобы зла в этом мире стало меньше?

Это не стандартный спектакль, к которому привыкли зрители театров. Это настоящее шоу с яркими декорациями и костюмами, живой музыкой и, конечно, непревзойденной игрой звездного актерского состава. Продюсер постановки, автор музыкальных тем и текстов - сам эпатажный киевский бизнесмен Александр Меламуд.

«Весна для Гитлера»

История разворачивается вокруг разорившегося продюсера. Потерпев немало неудач, он решает запланировать свое фиаско.

Вместе со своим партнером продюсер привлекает инвесторов для заведомо провального спектакля. Что из всего этого вышло и при чем тут Гитлер, - вы узнаете, побывав на этом фееричном комедийном спектакле.

«Серенада Солнечной Долины»

Это история о классическом любовном треугольнике. Жизнь талантливого музыканта Теда Скотта делится на «до» и «после» того, как его приглашают сыграть вместе с оркестром на знаменитом горнолыжном курорте «Солнечная Долина».

Он должен спеть дуэтом с великой певицей Вивьен Доун, которая проявляет к нему особый интерес. Возможно, все закончилось бы бурным курортным романом, но в бой за сердце Теда вступает беженка из Норвегии Карен, и все становится гораздо сложней. Однако переживать за героев не стоит, поскольку хэппи-энд - гарантирован.