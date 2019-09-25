Премьера мюзикла «Весна для Гитлера»: ярко, смешно и талантливо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Появление каждого актера на сцене вызывало шквал аплодисментов

21 сентября в Октябрьском дворце состоялась долгожданная премьера новой постановки Театра Александра Меламуда – музыкальная комедия «Весна для Гитлера».

Организаторы обещали высокий уровень постановки – и организаторы сделали. Такого Украина еще не видела! То, что происходило на сцене, не вписывалось ни в какие привычные для украинского зрителя рамки, это было настоящее бродвейское шоу.

Появление каждого актера на сцене вызывало шквал аплодисментов: Александра Меламуда в образе прожженного театрального продюсера-банкрота Макса Вайнштайна, Алексея Суханова в роли робкого финансового инспектора с розовыми заячьими ушами, Вячеслава Никонорова в роли фаната Гитлера и автора абсурдной пьесы о его кумире.

А когда на сцене появился народный артист Украины Алексей Вертинский в золотистом трико, на высоких каблуках и с длинными розовыми ресницами – зал просто взорвался. Казалось, ничего не может поразить больше, однако не тут-то было: зрители просто ахнули, увидев, как Вертинский вскочил на кольцо и стал подниматься к потолку.

Не меньший восторг вызвало появление Остапа Ступки, играющего пьяницу и наркомана, который согласился сыграть Гитлера в заведомо провальной пьесе. И когда, казалось, сюрпризы исчерпаны, на сцену вышли невероятные Мирослава Филиппович и народная артистка Украины Людмила Смородина в ролях зажигательных старушек-миллионерш, которые так танцевали, что хотелось прямо вместе с ними пуститься в пляс.

«Тут есть над чем задуматься и посмеяться, и над собой в том числе», - говорит народная артистка Украины Людмила Смородина, сыгравшая роль старушки Валькирии.

И зрители смеялись! Ни одна сцена, ни один диалог не обошлись без искрометных шуток. Концовка тоже не разочаровала – постановка удивляла публику сюжетными поворотами до последней минуты.

Но и это еще не все! Ведь на протяжении постановки на сцене работал балет, хореографию для которого ставила Екатерина Крыжановская, а музыкальное сопровождение обеспечивал джаз-бэнд имени Джульетты Капулетти под управлением Андрея Соловьева.

Шикарные образы создала художник по костюмам Любава Сокол, декорации – художник-постановщик Маша Шубина. Ставил мюзикл известный режиссер Семен Горов, автором музыками выступил знаменитый композитор и шоумен Владимир Быстряков.

Зрители дали постановке самую высокую оценку – после занавеса еще долго не стихали аплодисменты, а артистам несли цветы.

«Море эмоций, смеха, музыки и прекрасная игра актеров согрели в осенний вечер!», - отметила зрительница Ирина Луцковская.

«Прекрасный спектакль с великолепным юмором с шикарной игрой актеров! Получила море удовольствия и буду советовать другим. Спасибо!», - добавляет в свою очередь другая зрительница Елена Шагоян.

Уже 6 октября зрителей снова будет покорять зрителей философская сказка для взрослых Театра Александра Меламуда – спектакль «Дракон». В ролях: Владимир Горянский, Дмитрий Ступка, Александр Меламуд, Алексей Суханов, Светлана Косолапова, Максим Максимюк, Андрей Джеджула, Владимир Захарченко.

А 20 октября на сцену вернется легкая музыкальная комедия «Серенада Солнечной долины», где также сыграет звездный состав: Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Мирослава Филиппович, Владимир Горянский, Алексей Вертинский, Александр Меламуд, Ксения Вертинская.

Читайте также: В сети показали интимные фото любовницы самого богатого человека в мире