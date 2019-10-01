В Октябрьском дворце - скандальный «Дракон» Александра Меламуда



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Зрители увидят не стандартный спектакль, к которому все привыкли

6 октября в 19:00 антрепризный Театр Александра Меламуда возвращается на сцену со скандальной постановкой «Дракон» по мотивам одноименной пьесы Евгения Шварца, которую зритель высоко оценил в прошлом сезоне.

Это история о темной стороне человека, чудовище - драконе, - который живёт в каждом из нас. «Дракон» - философская, трогательная сказка для взрослых, которая заставляет задуматься о природе добра и зла, о природе самого человека.

Возможно ли убить в себе дракона? Достаточно ли этого для того, чтобы зла в этом мире стало меньше?

Это не стандартный спектакль, к которому привыкли зрители театров. Это настоящее шоу с яркими декорациями и костюмами, живой музыкой и, конечно, непревзойденной игрой звездного актерского состава. Продюсер постановки, автор музыкальных тем и текстов - сам эпатажный киевский бизнесмен Александр Меламуд.

В ролях: Владимир Горянский, Александр Меламуд, Андрей Джеджула, Дмитрий Ступка, Алексей Суханов, Светлана Косолапова, Максим Максимюк, Владимир Захарченко. Режиссёром пьесы выступил Народный артист Украины Владимир Горянский.

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