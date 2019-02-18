  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дженнифер Энистон и Кортни Кокс заметили на отдыхе в Мексике

    • Розсилка
    Дженнифер Энистон и Кортни Кокс заметили на отдыхе в Мексике

    Самолет, на котором находились Джен и Кортни, совершил аварийную посадку из-за поврежденного при взлете шасси

    Дженнифер Энистон продолжает праздновать свой день рождения (недавно попульярной американской актрисе исполнилось 50 лет). Вместе со своей коллегой по сериалу «Друзья» Кортни Кокс звезда улетела в Мексику. Как сообщает портал JustJared, там актриса планирует устроить еще одну вечеринку в честь юбилея, но в более узком кругу.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Дженнифер Энистон и Кортни Кокс заметили на отдыхе в Мексике
    Дженнифер Энистон и Кортни Кокс заметили на отдыхе в Мексике

    Кстати, вчера британский таблоид The Sun сообщил, что самолет, на котором находились Джен и Кортни, совершил аварийную посадку из-за поврежденного при взлете шасси, и звездам потребовался новый борт, чтобы добраться до города Кабо-Сан-Лукас. Но все обошлось, и теперь актрис ждет отдых.

     Читайте также: 49-летняя Дженнифер Лопез вышла в свет в черном супер-мини с разрезами.


    актриса отдых за границей самолет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ