Дженнифер Энистон и Кортни Кокс заметили на отдыхе в Мексике



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Самолет, на котором находились Джен и Кортни, совершил аварийную посадку из-за поврежденного при взлете шасси

Дженнифер Энистон продолжает праздновать свой день рождения (недавно попульярной американской актрисе исполнилось 50 лет). Вместе со своей коллегой по сериалу «Друзья» Кортни Кокс звезда улетела в Мексику. Как сообщает портал JustJared, там актриса планирует устроить еще одну вечеринку в честь юбилея, но в более узком кругу.

Кстати, вчера британский таблоид The Sun сообщил, что самолет, на котором находились Джен и Кортни, совершил аварийную посадку из-за поврежденного при взлете шасси, и звездам потребовался новый борт, чтобы добраться до города Кабо-Сан-Лукас. Но все обошлось, и теперь актрис ждет отдых.



