Траурное шествие на похоронах Кита Флинта растянулось на два километра



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кит Флинт

Поклонники группы ярко попрощались со своим кумиром

В пятницу 29 марта прошли похороны солиста The Prodigy Кита Флинта. Члены группы пригласили поклонников, чтобы те смогли отдать дань уважения ушедшему певцу. Из-за толпы в сотни человек процессия растянулась на два с половиной километра.

Фанаты вели себя так, как, наверное, хотел бы сам покойный музыкант. Толпа танцевала и распевала песни группы The Prodigy. Поклонники творчества Кита Флинта пришли на траурную процессию в ярких нарядах, похожих на сценические образы музыканта, и с бутылками пива в руках. В город Брейнтри графства Эссекс прибыли сотни фанатов из США и стран Европы, чтобы проститься с любимым музыкантом.

Члены группы The Prodigy сами пригласили фанатов на похороны. Они написали в официальном аккаунте в Twitter, что все желающие могут возложить цветы и проводить в последний путь Кита Флинта овациями. На службу в церкви святого Мариса пустили только близких людей и родственников покойного певца, но поклонники могли наблюдать за церемонией благодаря помощникам.

Катафалк у Кита Флинта оказался особенным. Запряжённая черными лошадьми карета была прозрачной, и гроб с покойным музыкантом был виден каждому скорбящему. Когда усопшего занесли в церковь, на всю улицу прозвучала песня The Prodigy «Out of space». На церемонии прощания была и бывшая жена Кита Флинта, японская модель и диджей Маюми Каи, с которой музыкант разорвал отношения перед смертью, передаёт издание The Sun.