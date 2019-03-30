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    Жизнь

    Траурное шествие на похоронах Кита Флинта растянулось на два километра

    • Розсилка
    Кит Флинт - Траурное шествие на похоронах Кита Флинта растянулось на два километра
    Кит Флинт

    Поклонники группы ярко попрощались со своим кумиром

    В пятницу 29 марта прошли похороны солиста The Prodigy Кита Флинта. Члены группы пригласили поклонников, чтобы те смогли отдать дань уважения ушедшему певцу. Из-за толпы в сотни человек процессия растянулась на два с половиной километра.

    Фанаты вели себя так, как, наверное, хотел бы сам покойный музыкант. Толпа танцевала и распевала песни группы The Prodigy. Поклонники творчества Кита Флинта пришли на траурную процессию в ярких нарядах, похожих на сценические образы музыканта, и с бутылками пива в руках. В город Брейнтри графства Эссекс прибыли сотни фанатов из США и стран Европы, чтобы проститься с любимым музыкантом.

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    Траурное шествие на похоронах Кита Флинта растянулось на два километра
    Траурное шествие на похоронах Кита Флинта растянулось на два километра
    Траурное шествие на похоронах Кита Флинта растянулось на два километра
    Траурное шествие на похоронах Кита Флинта растянулось на два километра
    Траурное шествие на похоронах Кита Флинта растянулось на два километра
    Траурное шествие на похоронах Кита Флинта растянулось на два километра

    Члены группы The Prodigy сами пригласили фанатов на похороны. Они написали в официальном аккаунте в Twitter, что все желающие могут возложить цветы и проводить в последний путь Кита Флинта овациями. На службу в церкви святого Мариса пустили только близких людей и родственников покойного певца, но поклонники могли наблюдать за церемонией благодаря помощникам.

    Катафалк у Кита Флинта оказался особенным. Запряжённая черными лошадьми карета была прозрачной, и гроб с покойным музыкантом был виден каждому скорбящему. Когда усопшего занесли в церковь, на всю улицу прозвучала песня The Prodigy «Out of space». На церемонии прощания была и бывшая жена Кита Флинта, японская модель и диджей Маюми Каи, с которой музыкант разорвал отношения перед смертью, передаёт издание The Sun.

     

     

    знаменитости умер
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