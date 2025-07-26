Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У Нідерландах випустили чіпси зі смаком батарейки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Rewind позиціонує себе як бренд, орієнтований на почуття ностальгії
фото: Rewind

У компанії зазначають, що наразі доступна перша обмежена серія

Нідерландський бренд Rewind зробив несподіваний крок у світі закусок, випустивши чіпси зі смаком 9-вольтової батарейки. Цей продукт має на меті відтворити одне з найдивніших дитячих вражень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dexerto.

Як зазначає видання, Rewind позиціонує себе як бренд, орієнтований на почуття ностальгії, але з сучасними поворотами. Новинка, яка першою з'явиться на полицях у Нідерландах, прагне повторити те саме неповторне відчуття при облизуванні акумулятора.

У компанії вирішили, що найкращий спосіб згадати безтурботне дитинство – це скуштувати суміш лимонної кислоти, бікарбонату натрію та мінеральних солей. Саме ці інгредієнти надають чіпсам характерного металевого відтінку та створюють ефект поколювання на язиці.

Спеціаліст з ароматів Маттіас Ларссон, який розробив цей смаковий профіль, назвав отриманий результат «напрочуд смачним».

Нагадаємо, шеф-кухар, ресторатор та блогер Євген Клопотенко похвалився у соцмережах, що вчора відзначив сьому річницю з моменту, як він почав розмовляти українською мовою. Проте нарвався на критику.

Читайте також:

Теги: їжа Нідерланди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Нідерландів заявив про допомогу Україні
Нідерланди зробили гучну заяву щодо постачання систем Patriot Україні
22 липня, 08:37
У Держдепі відмовилися назвати країни, які готові купувати у США зброю
Які країни погодились оплатити зброю США для Україні: відповідь Держдепартаменту
17 липня, 15:13
У в’яленій рибі у спеку швидко розмножуються токсини, які вражають нервову систему
Варто забути про цю рибу влітку: поради, які збережуть вам життя
16 липня, 20:00
Улюблена страва королеви Камілли коштує всього 65 грн
Улюблена страва королеви Камілли коштує всього 65 грн
11 липня, 19:16
Нідерланди виділять по €10 млн щорічно у 2025–2026 роках на зміцнення кіберзахисту України
Нідерланди виділять €300 млн на відбудову України
10 липня, 15:00
Клопотенко розповів, що Макрон їв галушки в Україні
«Вони шоковані». Клопотенко розповів, чим годує іноземні делегації
7 липня, 10:05

Життя

У Нідерландах випустили чіпси зі смаком батарейки
У Нідерландах випустили чіпси зі смаком батарейки
Телеведучий Костянтин Грубич розповів, як переживає важке поранення сина
Телеведучий Костянтин Грубич розповів, як переживає важке поранення сина
Син відомого телеведучого втратив руку на фронті
Син відомого телеведучого втратив руку на фронті
«Присвятила життя мені»: Залужний привітав дружину з днем народження
«Присвятила життя мені»: Залужний привітав дружину з днем народження
13 років без Богдана Ступки. Син легендарного актора показав архівні фото
13 років без Богдана Ступки. Син легендарного актора показав архівні фото
Сестра принців Гаррі та Вільяма знайдена мертвою у Британії
Сестра принців Гаррі та Вільяма знайдена мертвою у Британії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 липня 2025
28K
Міжнародний кримінальний суд звинуватив Угорщину в порушенні Римського статуту
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6066
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5055
Медведчук з Москви передав українцям ультиматум про «єдину можливість»

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
Вчора, 16:03
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 липня, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua