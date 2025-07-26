У Нідерландах випустили чіпси зі смаком батарейки

Rewind позиціонує себе як бренд, орієнтований на почуття ностальгії

У компанії зазначають, що наразі доступна перша обмежена серія

Нідерландський бренд Rewind зробив несподіваний крок у світі закусок, випустивши чіпси зі смаком 9-вольтової батарейки. Цей продукт має на меті відтворити одне з найдивніших дитячих вражень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dexerto.

Як зазначає видання, Rewind позиціонує себе як бренд, орієнтований на почуття ностальгії, але з сучасними поворотами. Новинка, яка першою з'явиться на полицях у Нідерландах, прагне повторити те саме неповторне відчуття при облизуванні акумулятора.

У компанії вирішили, що найкращий спосіб згадати безтурботне дитинство – це скуштувати суміш лимонної кислоти, бікарбонату натрію та мінеральних солей. Саме ці інгредієнти надають чіпсам характерного металевого відтінку та створюють ефект поколювання на язиці.

Спеціаліст з ароматів Маттіас Ларссон, який розробив цей смаковий профіль, назвав отриманий результат «напрочуд смачним».

Нагадаємо, шеф-кухар, ресторатор та блогер Євген Клопотенко похвалився у соцмережах, що вчора відзначив сьому річницю з моменту, як він почав розмовляти українською мовою. Проте нарвався на критику.