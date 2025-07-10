Нідерланди виділять €300 млн на відбудову України

Нідерланди виділять по €10 млн щорічно у 2025–2026 роках на зміцнення кіберзахисту України

€52 млн у 2025 році буде спрямовано на відновлення енергетичної інфраструктури та систем водопостачання

Нідерланди виділять на відновлення та зміцнення України €300 млн у 2025-2026 роках. Про це повідомив міністр закордонних справ Каспер Велдкамп під час конференції з відновлення України (URC) в Римі, передає «Главком».

Напрямки допомоги:

€30 млн підуть на підтримку голландських компаній і організацій, які реалізують проєкти з відновлення України через програму Ukraine Partnership Facility (UPF).

€52 млн у 2025 році буде спрямовано на відновлення енергетичної інфраструктури та систем водопостачання.

€4 млн на будівництво нового крила дитячої лікарні у Львові.

Зазначається, що ці кошти є частиною загального пакета немілітарної допомоги Україні обсягом понад €500 млн.

Підтримка кібербезпеки:

Нідерланди виділять по €10 млн щорічно у 2025-2026 роках на зміцнення кіберзахисту України, зокрема в критичних секторах, як-от енергетика та транспорт, через постійні кіберзагрози з боку Росії.

«Росія не лише хоче поставити Україну на коліна у військовий спосіб, але й вже понад 3 роки намагається зруйнувати українське суспільство та економіку шляхом безперервних атак на енергетичну інфраструктуру, водопостачання, зерносховища, а також житлові будинки та квартири. Тому важливо, щоб міжнародне співтовариство підтримало Україну фінансово, економічно і соціально на додаток до зброї. Українська економіка і суспільство повинні працювати, оскільки це допомагає країні в її боротьбі», – наголосив міністр.

Нагадаємо, під час Конференції URC у Римі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України. «Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій», – йдеться у заяві.