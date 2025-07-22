Нідерланди зробили гучну заяву щодо постачання систем Patriot Україні

Брекельманс про допомогу Україні: Ми будемо постачати більше засобів протиповітряної оборони

Нідерланди зроблять значний внесок у постачання американських систем протиповітряної оборони Patriot для України. Про це заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс, передає «Главком».

Міністр зауважив, що деталі щодо цього буде опрацьовано найближчим часом.

«Ми також будемо постачати більше засобів протиповітряної оборони самі: боєприпаси для F16, контрбезпілотники, радари тощо», – наголосив Рубен Брекельманс.

Нагадаємо, Сполучені Штати роблять кроки для швидкого постачання зброї в Україну в межах плану американського президента Дональда Трампа, що передбачає закупівлю зброї Європою. Штати наразі розглядають можливість продажу систем ППО Patriot із власних запасів.

«Ми ніколи не поставимо Сполучені Штати в стратегічно невигідне становище і забезпечимо наявність усього необхідного. Водночас, я думаю, ми всі визнаємо гостру необхідність, якої Україна зараз потребує на полі бою і для захисту своїх міст», – зазначив постпред США у НАТО Метью Вітакер.

До слова, раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц на спільній з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером пресконференції заявив, що Україна отримає Patriot протягом найближчих тижнів. Наразі усі питання узгоджують на рівні міністерств оборони.