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    Жизнь

    Участница группы Freedom Jazz родила сына

    • Розсилка
    Анастасия Малега - Участница группы Freedom Jazz родила сына
    Анастасия Малега
    instagram.com/anastasiiamalega

    Очаровательная Анастасия Малега сообщила радостной новостью в соцсети

    Совсем недавно на Нацотборе на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» вокалом Анастасии и ее энергичными танцами на сцене восхищалась большая половина Украины.  И даже то, что Настя находилась на последних месяцах беременности не сковывало ее движений.

    А теперь, девушке придется привыкать к новой роли - мамы. На своей странице в соцсети Instagram, Анастасия Малега рассказала, что стала мамой очаровательного мальчика. Малыш появился на свет 2 апреля в одном из столичных роддомов. 

    Новоиспеченная мама запостила на странице в Instagram фотографию, где изображена бирка с информацией о малыше. Мальчик появился на свет 2 апреля с весом 4 кг 610 грамм и ростом 57 см.

    «Ну, кто там на 2 апреля ставку делал? Везунчики, шлю гонца за шампанским», -  так подписала снимок Анастасия.

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