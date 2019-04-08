Участница группы Freedom Jazz родила сына



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Анастасия Малега instagram.com/anastasiiamalega

Очаровательная Анастасия Малега сообщила радостной новостью в соцсети

Совсем недавно на Нацотборе на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» вокалом Анастасии и ее энергичными танцами на сцене восхищалась большая половина Украины. И даже то, что Настя находилась на последних месяцах беременности не сковывало ее движений.

А теперь, девушке придется привыкать к новой роли - мамы. На своей странице в соцсети Instagram, Анастасия Малега рассказала, что стала мамой очаровательного мальчика. Малыш появился на свет 2 апреля в одном из столичных роддомов.

Новоиспеченная мама запостила на странице в Instagram фотографию, где изображена бирка с информацией о малыше. Мальчик появился на свет 2 апреля с весом 4 кг 610 грамм и ростом 57 см.

«Ну, кто там на 2 апреля ставку делал? Везунчики, шлю гонца за шампанским», - так подписала снимок Анастасия.