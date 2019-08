Ученые испекли хлеб на древнеегипетских дрожжах, которым 4500 лет

Участники эксперимента хотели проверить, возможно ли взять образцы «спящих» дрожжей и вернуть их к жизни

Дизайнер консоли Xbox Симус Блэкли вместе с биологом Айовского университета Ричардом Боуманом и египтологом Квинслендского университета Сереной Лав извлекли дрожжи из древней глиняной посуды и использовали их для выпечки хлеба. Образцы для эксперимента были взяты с поверхности предметов, находящихся в коллекциях Музея изящных искусств Бостона и Музея Пибоди в Эссексе, сообщает Bird in Flight со ссылкой на The Artnet News.

Update: My wife is decimating the Egyptian bread. I believe she is actually Sekhmet. pic.twitter.com/aGqjKuTjrb