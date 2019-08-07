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    Жизнь

    Ученые испекли хлеб на древнеегипетских дрожжах, которым 4500 лет

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    Ученые испекли хлеб на древнеегипетских дрожжах, которым 4500 лет

    Участники эксперимента хотели проверить, возможно ли взять образцы «спящих» дрожжей и вернуть их к жизни

    Дизайнер консоли Xbox Симус Блэкли вместе с биологом Айовского университета Ричардом Боуманом и египтологом Квинслендского университета Сереной Лав извлекли дрожжи из древней глиняной посуды и использовали их для выпечки хлеба. Образцы для эксперимента были взяты с поверхности предметов, находящихся в коллекциях Музея изящных искусств Бостона и Музея Пибоди в Эссексе, сообщает Bird in Flight со ссылкой на The Artnet News.

    Образцы дрожжей проходили предварительную обработку на протяжении недели перед тем, как их добавили к тесту. Для его приготовления Блэкли взял воду, нефильтрованное оливковое масло, ячмень, дикорастущую пшеницу и камут – те же ингредиенты, которые использовали древнеегипетские пекари. Результатами эксперимента геймдизайнер поделился в своем твиттере.

    «Тестое легкое и воздушное. Аромат и вкус невероятны. Я впечатлен», - поделился Симус В следующем году Блэкли и Боуман планируют создать библиотеку из подобных образцов, которая позволит им различать древние микроорганизмы и современные бактерии.

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    Джерело: Bird In Flight

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