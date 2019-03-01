Украинец занял первое место на престижном конкурсе артистов балета в Берлине



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Владислав Босенко Фото: Укринформ

В состав жюри Tanzolymp 2019 конкурса входили представители ведущих театров оперы и балета из разных стран мира

Солист балета «Восток Опера» (новый бренд Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко) Владислав Босенко занял первое место на международном балетном конкурсе Tanzolymp 2019.

Босенко получил первое место и золотую медаль за исполнение танца Базиля из балета «Дон Кихот», вариаций из балета «Пламя Парижа» и танцевального номера Opression.

В состав жюри конкурса традиционно входят представители ведущих театров оперы и балета из разных стран мира. В этом году в жюри были представлены мастера из Франции, Германии, Бельгии, Грузии, Бразилии, Украины, Португалии, Китая, Южной Кореи, России, Швейцарии.

В частности, в состав жюри вошли Нина Ананиашвили с Тбилисского театра оперы и балета, звезда балета Парижской оперы Agnes Letestu, художественный руководитель Королевской балетной школы Антверпена Nadia Deferm, директор Берлинской оперы Johannes Öhman, легенда советского балета Владимир Васильев, звезды балета Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов.

«Это был очень интересный конкурс, с большим количеством участников из разных стран и авторитетным жюри. Конечно, я очень доволен результатом, я долго шел к этому конкурсу, и чувствую, что он станет хорошим толчком для дальнейшего роста », - заявил Босенко.

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Джерело: Укрінформ