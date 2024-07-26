Усик зустрівся із Залужним на благодійній акції у Лондоні (фото)

Зустріч відбулася у Лондоні в межах благодійного заходу Автомобілі для України

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зустрівся із послом України у Великій Британії та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це повідомляє пресслужба благодійної організації British Ukrainian Aid, а та Олександр Усик в Instagram.

Зустріч відбулася у Лондоні в межах благодійного заходу Автомобілі для України.

Зазначається, що благодійний захід організовано послом України Валерієм Залужним. До участі у церемонії приєднався український боксер Олександр Усик, який прибув на благодійну подію у вишиванці. Залужний і спортсмен зробили спільне фото та поспілкувалися.

«Сьогодні в одній дуже поважній компанії я став свідком надзвичайної церемонії від’їзду колони автомобілів, подарованих громадянами Великої Британії як гуманітарна допомога Україні… Як і в боксі, перемога неможлива без підтримки команди. Боєць може бути один на рингу, але багато людей сприяють його успіху. Я дуже радий, що Британія на нашому боці», – написав спортсмен.

Завдяки зусиллям волонтерів із благодійної організації British Ukrainian Aid близько 200 із 300 автомобілів відправили в Україну для забезпечення гуманітарної та медичної допомоги.

Усик подякував британцям за підтримку України та українського народу, який третій рік стримує ворога у повномасштабній війні.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Ексголовком поділився ефектним фото на новій посаді, на якому він позує у темно-синьому вишуканому костюмі.