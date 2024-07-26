Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Усик зустрівся із Залужним на благодійній акції у Лондоні (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Усик зустрівся із Залужним на благодійній акції у Лондоні (фото)
Благодійний захід організовано послом України Валерієм Залужним
фото: Олександр Усик/Instagram

Зустріч відбулася у Лондоні в межах благодійного заходу Автомобілі для України

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зустрівся із послом України у Великій Британії та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це повідомляє пресслужба благодійної організації British Ukrainian Aid, а та Олександр Усик в Instagram.

Зустріч відбулася у Лондоні в межах благодійного заходу Автомобілі для України. 

Зазначається, що благодійний захід організовано послом України Валерієм Залужним. До участі у церемонії приєднався український боксер Олександр Усик, який прибув на благодійну подію у вишиванці. Залужний і спортсмен зробили спільне фото та поспілкувалися.

Усик зустрівся із Залужним на благодійній акції у Лондоні (фото) фото 1

«Сьогодні в одній дуже поважній компанії я став свідком надзвичайної церемонії від’їзду колони автомобілів, подарованих громадянами Великої Британії як гуманітарна допомога Україні… Як і в боксі, перемога неможлива без підтримки команди. Боєць може бути один на рингу, але багато людей сприяють його успіху. Я дуже радий, що Британія на нашому боці», – написав спортсмен.

Завдяки зусиллям волонтерів із благодійної організації British Ukrainian Aid близько 200 із 300 автомобілів відправили в Україну для забезпечення гуманітарної та медичної допомоги.

Усик подякував британцям за підтримку України та українського народу, який третій рік стримує ворога у повномасштабній війні.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний приступив до виконання обов'язків надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Ексголовком поділився ефектним фото на новій посаді, на якому він позує у темно-синьому вишуканому костюмі.

Теги: Валерій Залужний Олександр Усик Лондон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навколо інсталяції розташоване спортивне обладнання, яке символізує дисципліни загиблих спортсменів, наочно нагадуючи про руйнівні наслідки війни
У Лондоні з'явилась інсталяція, присвячена вбитим Росією українським спортсменам
25 липня, 16:21
Залужний висловився про війну в Україні
«Інакше ми всі загинемо»: Посол Залужний звернувся до союзників України
23 липня, 01:16
Залужний подякував генсеку Міжнародної морської організації за підтримку України
Залужний розповів про перші кроки на новій посаді
22 липня, 15:14
Залужний зустрів президента України в аеропорту
Зеленський зустрівся із Залужним (фото)
18 липня, 12:21
Залужний вручив копії вірчих грамот очільниці структурного підрозділу з питань протоколу Форін Офісу Вікторії Басбі
Залужний офіційно приступив до виконання обов'язків посла України в Британії
11 липня, 20:45
Залужний – перший головнокомандувач Збройних Сил України, який не служив у радянській армії
Залужний відзначає день народження: цитати «залізного генерала» та цікаві факти
8 липня, 18:45
Валерій Залужний часто робить селфі з дружиною
Залужний після довгої перерви з’явився у мережі: чим поділився ексголовком
7 липня, 15:35
Волонтери зауважили, що зустріч із Залужним відбудеться лише після перемоги
Кава із Залужним: оголошено незвичний аукціон для ЗСУ
3 липня, 11:12
Володимир Гройсман (ліворуч) та Павло Клімкін, Київ, 27 квітня 2017 року
Росія заочно заарештувала Гройсмана, Клімкіна та Шлапака
2 липня, 12:07

Суспільство

У 18 років долучився до «Азову» та став на захист України. Згадаймо Назара Янкевича
У 18 років долучився до «Азову» та став на захист України. Згадаймо Назара Янкевича
Більша частина українців з тимчасовим захистом в Естонії знайшли роботу
Більша частина українців з тимчасовим захистом в Естонії знайшли роботу
Відкриття Олімпіади-2024 та вибухи Росії: головне за ніч
Відкриття Олімпіади-2024 та вибухи Росії: головне за ніч
Озеро-кит посеред лісу: незвичайна природна локація на Житомирщині приваблює туристів
Озеро-кит посеред лісу: незвичайна природна локація на Житомирщині приваблює туристів
Росія зобов'яже школи в окупації поширювати літературу, яка прославляє війну проти України
Росія зобов'яже школи в окупації поширювати літературу, яка прославляє війну проти України
Спека з грозами: прогноз погоди на 27 липня
Спека з грозами: прогноз погоди на 27 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9771
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8815
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8573
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua