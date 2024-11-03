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Передвиборчий штаб Майї Санду вже святкує перемогу

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Передвиборчий штаб Майї Санду вже святкує перемогу
Санду вже святкує перемогу
Фото: NtwsMaker

Майя Санду вже святкує перемогу на виборах

Передвиборчий штаб Майї Санду вже святкує ймовірну перемогу на президентських виборах. Незважаючи на те, що Центральна виборча комісія обробила лише 93,29% протоколів станом на 23:23, прихильники чинної президентки, яка балотується на другий термін, впевнені в її перемозі. Про це повідомляє NewsMaker.

У штабі прихильники Майї Санду скандують «Victorie». Прессекретар уряду Даніел Воде заявив, що «сьогодні демократія перемогла». У штабі зібралися міністри та депутати, зокрема прем'єр-міністр Дорін Речан та спікер парламенту Ігор Гросу.

Станом на 23:46 ЦВК Молдови передає такі результати:

Передвиборчий штаб Майї Санду вже святкує перемогу фото 1

Сьогодні, 3 листопада, у Молдові проходить другий тур виборів президента. У ньому беруть участь чинна президентка Майя Санду та колишній генпрокурор Олександр Стояногло, якого підтримала Партія соціалістів. У першому турі Санду набрала 42,49% голосів, а Стояногло – 25,95%.

Після закриття виборчих дільниць у Республіці Молдова проголосувати прийшли понад 54% виборців. Відповідно до закону, для визнання дійсним у другому турі має пройти не менше 1/5 виборців.

Чинна президентка Майя Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни.

Теги: Генпрокурор міністр прокурор поліція демократія Майя Санду прессекретар відео Ігор Гросу

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