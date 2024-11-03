Передвиборчий штаб Майї Санду вже святкує перемогу
Майя Санду вже святкує перемогу на виборах
Передвиборчий штаб Майї Санду вже святкує ймовірну перемогу на президентських виборах. Незважаючи на те, що Центральна виборча комісія обробила лише 93,29% протоколів станом на 23:23, прихильники чинної президентки, яка балотується на другий термін, впевнені в її перемозі. Про це повідомляє NewsMaker.
У штабі прихильники Майї Санду скандують «Victorie». Прессекретар уряду Даніел Воде заявив, що «сьогодні демократія перемогла». У штабі зібралися міністри та депутати, зокрема прем'єр-міністр Дорін Речан та спікер парламенту Ігор Гросу.
Станом на 23:46 ЦВК Молдови передає такі результати:
Сьогодні, 3 листопада, у Молдові проходить другий тур виборів президента. У ньому беруть участь чинна президентка Майя Санду та колишній генпрокурор Олександр Стояногло, якого підтримала Партія соціалістів. У першому турі Санду набрала 42,49% голосів, а Стояногло – 25,95%.
Після закриття виборчих дільниць у Республіці Молдова проголосувати прийшли понад 54% виборців. Відповідно до закону, для визнання дійсним у другому турі має пройти не менше 1/5 виборців.
Чинна президентка Майя Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
Пізніше поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни.
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