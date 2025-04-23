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За червонокнижними совами віднині можна спостерігати онлайн: запущено стрім із гнізда

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Проєкт має не лише просвітницький, але й науковий характер
колаж: glavcom.ua

Українське товариство охорони птахів запустило онлайн-трансляцію гніздування червонокнижної сови сипухи

На сайті природоохоронної організації «Українське товариство охорони птахів» розпочалася цілодобова пряма трансляція зі штучної гніздової скриньки червонокнижної сови сипухи. Всі охочі тепер можуть спостерігати за життям цього нічного мисливця – від появи першого яйця до вильоту пташенят. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УТОП.

Онлайн-стрім реалізований за підтримки німецького Союзу охорони природи NABU в рамках проєкту зі встановлення штучних гніздових скриньок для сипухи. З 2021 року було встановлено 50 таких «осель» для птахів на Закарпатті, а цьогорічна трансляція ведеться з найуспішнішої скриньки, де самець повертається вже кілька років поспіль.

За червонокнижними совами віднині можна спостерігати онлайн: запущено стрім із гнізда фото 1
скріншот

Камери фіксують процес гніздування як зсередини, так і зовні, що дозволяє спостерігати за розвитком яєць, пташенят і поведінкою дорослих птахів. Зараз глядачі вже побачили чотири яйця, які самиця почала відкладати з 16 квітня.

Проєкт має не лише просвітницький, але й науковий характер. Експерти вивчають репродуктивну стратегію сипух, чинники, що впливають на успішність виведення пташенят, та їхні харчові звички, які на 90% складаються з гризунів. Такі дані підтверджують важливу роль сипухи як природного регулятора чисельності гризунів, що допомагає фермерам захищати врожаї без використання хімікатів.

У 2024 році нові гніздові скриньки було встановлено в Одеській, Львівській і Волинській областях. А наприкінці квітня 2025 року відбудеться перший загальноукраїнський моніторинг для оцінки успішності проєкту.

Пряма трансляція проводиться за посиланням.

До слова, гніздо знаної української пари лелек, Одарки та Грицика, 8 квітня опинилося під сніговим покривом. Птахи провели ніч, тісно притулившись один до одного, зігріваючи чотири яйця, які нещодавно з’явилися у гнізді.

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Теги: птахи Червона книга природа

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