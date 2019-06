Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде Брайан Маршалл

Агент не уточнила причину смерти Брайана Маршалла, а также не сказала, когда и где состоятся похороны артиста

На 82-м году жизни скончался известный британский актер Брайан Маршалл, известный зрителям по роли командора Тэлболта в фильме о Джеймсе Бонде — «Шпион, который меня любил» (1977).

Печальную новость о кончине артиста сообщила на своей странице в соцсети Twitter его агент Эста Чаркхэмв. По ее словам, Маршалл был не только ценным другом, но настолько хорошим актером, что многие этого даже не замечали.

So sad that my dear old chum Bryan Marshall has gone on ahead. A wonderful actor - he was so good you never noticed how good he was. He was a valued chum. His credits are a catalogue of classic British and Australian TV. Fare Forward Dearest Bryan! pic.twitter.com/yyHxgf4Fcg