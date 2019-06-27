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    Жизнь

    Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде Брайан Маршалл

    • Розсилка
    Брайан Маршалл - Умер актер из фильма о Джеймсе Бонде Брайан Маршалл
    Брайан Маршалл

    Агент не уточнила причину смерти Брайана Маршалла, а также не сказала, когда и где состоятся похороны артиста

    На 82-м году жизни скончался известный британский актер Брайан Маршалл, известный зрителям по роли командора Тэлболта в фильме о Джеймсе Бонде — «Шпион, который меня любил» (1977).

    Печальную новость о кончине артиста сообщила на своей странице в соцсети Twitter его агент Эста Чаркхэмв. По ее словам, Маршалл был не только ценным другом, но настолько хорошим актером, что многие этого даже не замечали.

     «Его работы стали образцами классического британского и австралийского телевидения», – добавила Чаркхэмв.

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    актер умер
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