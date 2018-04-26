Стартовал прокат антисоветского фильма «Зрадник»

Картина расскажет о скандальном кинопоказе в советские времена

Сегодня, 26 апреля в прокат выходит украинский фильм «Зрадник», снятый американским режиссером Марком Хаммондом, пишет «Главком». Сюжет картины переносит зрителя в 1970-е годы советской Украины. Политическая удушье на киностудии. Куратор от КГБ дает приказ перемонтировать только что завершенный фильм известного

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Фильм «Зрадник»

Картина расскажет о скандальном кинопоказе в советские времена

Сегодня, 26 апреля в прокат выходит украинский фильм «Зрадник», снятый американским режиссером Марком Хаммондом, пишет «Главком».

Сюжет картины переносит зрителя в 1970-е годы советской Украины. Политическая удушье на киностудии. Куратор от КГБ дает приказ перемонтировать только что завершенный фильм известного режиссера. В картине освещаются события украинской «войны» с истинного ракурса, что противоречит политике партии. Перемонтировать ленту поручают режиссеру-стажерке. Девушка понимает, что должна защитить авторское видение и историческую правду. Любовь, политика, опасное задание, друзья и враги – все это ее вызовы.

Авторы «Предателя» посвятили его памяти выдающихся украинских кинорежиссеров Александра Довженко, Сергея Параджанова, Юрия Ильенко. Лента создана в копродукции Украины и Литвы при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Сценарий фильма – Марк Хаммонд, Заза Буадзе. В ролях – Олег Мельничук, Зоя Барановская, Станислав Щекин, Ольга Карпова, Андрейс Жагарс, Михаил Грицкан, Тимофей Трибунцев. Продюсеры - Владимир Филиппов, Андрей Суярко, Александр Коваленко.

Марк Хаммонд – американский режиссер, продюсер и сценарист. Более 30 лет снимает художественные и документальные фильмы в Азии, Америке и Европе. Круг его интересов пересекает границы и жанры - от документальных фильмов-расследований о торговле фальсифицированными лекарственными средствами до политических триллеров и артхауса. Сейчас Марк Хаммонд работает над проектом «Анатомия революции» - политической драме о ненасильственных революциях.