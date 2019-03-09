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    Жизнь

    Умер известный американский актер

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    <p>Ян-Майкл Винсент</p> <p>Фото: tmz</p> - Умер известный американский актер

    Ян-Майкл Винсент

    Фото: tmz

    Ранее западные СМИ и издания светских хроник сообщали о том, что актер сериала «Воздушный волк» Ян-Майкл Винсент страдал от алкогольной зависимости

    На 74-м году жизни скончался американский актер Ян-Майкл Винсент (Jan-Michael Vincent). Об этом со ссылкой на Assosiated Press сообщает портал «РБК». Согласно публикации, звезда сериала «Воздушный волк» ушел из жизни еще 10 февраля. Однако о кончине актера стало известно буквально на днях. Винсент проживал в городе Эшвилл, штат Северная Каролина. Проведенная ранее экспертиза показала, что причиной смерти Яна стала остановка сердца.

    Западные таблоиды и издания светских хроник не раз писали о том, что актер на протяжении долгих лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Майкл-Винсент пытался справиться со своими пагубными привычками. Несмотря на то, что актер снискал признание своей аудитории и обзавелся собственными поклонниками, его карьера пошла на спад после автомобильной катастрофы в 1996 году. Тогда актер сломал шею и повредил голосовые связки.

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    актер умер
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