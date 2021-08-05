В 50 лет выглядит на 25. Вечно молодой британец раскрыл свой секрет

Мужчина придерживается веганской диеты без сахара, обработанных продуктов и алкоголя, а также регулярно занимается в тренажерном зале

Тристан Ли из Лондона недавно отпраздновал свой 50 день рождения, но, несмотря на это, он все еще вынужден доказывать окружающим свой возраст. Все потому, что мужчина выглядит, как 25-летний парень.

Тристан рассказал, что секрет его юношеской внешности не в магии вне Хогвартса (хотя в это трудно поверить), а в тщательном уходе за кожей, который не меняется в течение 35 лет и включает правильное питание, использование качественного увлажняющего крема и средства для защиты от солнечных лучей. Также мужчина регулярно ходит на косметические процедуры, такие как микронидлинг, микродермабразия, микротоки и редкие инъекции ботокса.

«Я стараюсь использовать натуральные средства по уходу за кожей и не трачу на это много денег. Но все же пытаюсь найти продукты, которые почти не имеют запаха, потому что средства с сильным ароматом могут раздражать кожу. Также я большой поклонник гиалуроновой кислоты. Если добавить ее в крем, то она будет отлично увлажнять, не создавая ощущения жирности. Наверное, это мой любимый продукт», — говорит Тристан.

Но не только уход за кожей помогает британцу выглядеть молодо. Не мало значения имеют сон, регулярные тренировки и снижение уровня стресса. В течение многих лет Тристан придерживается веганской диеты без сахара, обработанных продуктов и алкоголя (исключение — бокал красного вина примерно пять раз в год), а также ежедневно гуляет по 30 минут и три раза в неделю занимается силовыми тренировками в зале, пишет The Mirror.

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