Forbes назвал самую богатую исполнительницу планеты

Высокий доход артистки в большей степени обеспечен не музыкой

Рианна стала самой богатой исполнительницей планеты: Forbes оценил состояние певицы в $1,7 млрд, что делает ее наиболее финансово успешной женщиной в музыкальной индустрии. Сейчас в развлекательной сфере богаче нее только Опра Уинфри.

Такой доход Ри в большей степени обеспечен не музыкой. Около полутора миллиардов певице принесла компания Fenty Beauty, в которой ей принадлежит 50% акций, а еще 50% контролирует LVMH под руководством Бернара Арно. Популярный бельевой бренд Savage x Fenty добавил еще $270 млн к состоянию Рианны. Forbes отмечает, что даже пандемийный год и закрытие собственной линии одежды не навредили ее бизнесу: косметический бренд Рианны остается одним из самых успешных и быстрорастущих на рынке.

Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.