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    Forbes назвал самую богатую исполнительницу планеты

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    Певица Рианна - Forbes назвал самую богатую исполнительницу планеты
    Певица Рианна

    Высокий доход артистки в большей степени обеспечен не музыкой

    Рианна стала самой богатой исполнительницей планеты: Forbes оценил состояние певицы в $1,7 млрд, что делает ее наиболее финансово успешной женщиной в музыкальной индустрии. Сейчас в развлекательной сфере богаче нее только Опра Уинфри.

    Такой доход Ри в большей степени обеспечен не музыкой. Около полутора миллиардов певице принесла компания Fenty Beauty, в которой ей принадлежит 50% акций, а еще 50% контролирует LVMH под руководством Бернара Арно. Популярный бельевой бренд Savage x Fenty добавил еще $270 млн к состоянию Рианны. Forbes отмечает, что даже пандемийный год и закрытие собственной линии одежды не навредили ее бизнесу: косметический бренд Рианны остается одним из самых успешных и быстрорастущих на рынке.

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    Forbes назвал самую богатую исполнительницу планеты
    Forbes назвал самую богатую исполнительницу планеты
    Forbes назвал самую богатую исполнительницу планеты
    Forbes назвал самую богатую исполнительницу планеты
    Forbes назвал самую богатую исполнительницу планеты
    Forbes назвал самую богатую исполнительницу планеты
    Forbes назвал самую богатую исполнительницу планеты
    Forbes назвал самую богатую исполнительницу планеты
    Forbes назвал самую богатую исполнительницу планеты
    Forbes назвал самую богатую исполнительницу планеты

    Ранее «Скотч» сообщал, что муж внучки Елизаветы II развлекался на яхте с моделями, пока принцесса нянчилась дома с ребенком.

    Папарацци засняли супруга принцессы в обществе полуобнаженных красоток — экс-редактора Glamour Рэйчел Залис и моделей Марии Бучеллати и Эрики Пелосини, пишет Daily Mail. Компания резвилась на яхте, где парень обнимал своих спутниц, которые не стеснялись ходить топлес при нем и команде.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Forbes назвал самую богатую исполнительницу планеты