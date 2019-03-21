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    Жизнь

    В Амстердаме запретят проводить экскурсии в квартале красных фонарей

    • Розсилка
    Фото: unsplash / @leifniem - В Амстердаме запретят проводить экскурсии в квартале красных фонарей
    Фото: unsplash / @leifniem

    Так власти хотят разгрузить центр и защитить права работников секс-индустрии, которым мешают работать туристы

    Власти Амстердама запретят проводить экскурсии в квартале красных фонарей, сообщает местный телеканал NOS. Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

    По мнению властей, такая мера позволит разгрузить центр, избавить его от суеты и шума, а также защитить права работников секс-индустрии. Как отметили в городском муниципалитете, «сейчас уже не время рассматривать секс-работников как туристическую достопримечательность».

    В ноябре прошлого года городской совет Амстердама предлагал переместить публичные дома из квартала красных фонарей в другие районы города, чтобы туристы не мешали их работе. Сейчас местные жители вынуждены заказывать секс-услуги через интернет, так как вокруг салонов, большая часть которых находится в квартале красных фонарей, постоянно толпятся тысячи туристов.

    Джерело: Esquire

    Нидерланды
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