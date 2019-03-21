В Амстердаме запретят проводить экскурсии в квартале красных фонарей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: unsplash / @leifniem

Так власти хотят разгрузить центр и защитить права работников секс-индустрии, которым мешают работать туристы

Власти Амстердама запретят проводить экскурсии в квартале красных фонарей, сообщает местный телеканал NOS. Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

По мнению властей, такая мера позволит разгрузить центр, избавить его от суеты и шума, а также защитить права работников секс-индустрии. Как отметили в городском муниципалитете, «сейчас уже не время рассматривать секс-работников как туристическую достопримечательность».

В ноябре прошлого года городской совет Амстердама предлагал переместить публичные дома из квартала красных фонарей в другие районы города, чтобы туристы не мешали их работе. Сейчас местные жители вынуждены заказывать секс-услуги через интернет, так как вокруг салонов, большая часть которых находится в квартале красных фонарей, постоянно толпятся тысячи туристов.

Джерело: Esquire