В Киеве появился мурал, посвященный коронавирусу (фото)



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Фото: facebook.com/vitaliy.gideone

Художник призвал соблюдать правила личной гигиены

На стене на Набережной Днепра в Киеве появился новый мурал. Его автор - киевский художник Виталий Гидеван, который уже создал десятки муралов в столице.

На этот раз его мурал посвященный новому коронавирусу.

Гидеван изобразил льва в защитной маске.

«Самая важная вещь в жизни каждого - это здоровье собственное и близких людей. Наверное, мы никогда так за него не волновались, как во время объявленной пандемии. Ежесекундный контроль статистики и пустые полки магазинов. Я призываю не поддаваться панике, а соблюдать правила личной гигиены» - написал художник на своей странице в Facebook.

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