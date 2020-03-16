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    Жизнь

    В Киеве появился мурал, посвященный коронавирусу (фото)

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    Фото: facebook.com/vitaliy.gideone - В Киеве появился мурал, посвященный коронавирусу (фото)
    Фото: facebook.com/vitaliy.gideone

    Художник призвал соблюдать правила личной гигиены

    На стене на Набережной Днепра в Киеве появился новый мурал. Его автор - киевский художник Виталий Гидеван, который уже создал десятки муралов в столице.

    На этот раз его мурал посвященный новому коронавирусу.

    Гидеван изобразил льва в защитной маске.

    «Самая важная вещь в жизни каждого - это здоровье собственное и близких людей. Наверное, мы никогда так за него не волновались, как во время объявленной пандемии. Ежесекундный контроль статистики и пустые полки магазинов. Я призываю не поддаваться панике, а соблюдать правила личной гигиены» - написал художник на своей странице в Facebook.     

                                        

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    Киев искусство мурал новости вирус
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