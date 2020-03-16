В Киеве появился мурал, посвященный коронавирусу (фото)
Художник призвал соблюдать правила личной гигиены
На стене на Набережной Днепра в Киеве появился новый мурал. Его автор - киевский художник Виталий Гидеван, который уже создал десятки муралов в столице.
На этот раз его мурал посвященный новому коронавирусу.
Гидеван изобразил льва в защитной маске.
«Самая важная вещь в жизни каждого - это здоровье собственное и близких людей. Наверное, мы никогда так за него не волновались, как во время объявленной пандемии. Ежесекундный контроль статистики и пустые полки магазинов. Я призываю не поддаваться панике, а соблюдать правила личной гигиены» - написал художник на своей странице в Facebook.
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