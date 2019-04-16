Alyona Alyona и Alina Pash выпустили клип на трек «Падло»



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Alyona Alyona

Действие происходит в вымышленном городе Чернобыдлограде, где власть пытаются захватить «Бестии-хранительницы».

Украинская рэперша Alyona Alyona выпустила клип на трек «Падло», записанный вместе с другой украинской звездой хип-хопа - Alina Pash. Видео снял французский клипмейкер Натан Дэйзи.

Действие клипа разворачивается в 2049 году в патриархальном городе Чернобыдлограде. По сюжету там начинают пропадать мужчины. Их похищают и заставляют тяжело работать представительницы тайного движения «Бестии-хранительницы». Мужчины должны помочь им получить магический дар «птицы судьбы», а та, кто его получит, станет избранной - она будет наделена безграничной женской волей, чтобы сделать мир лучше.

Режиссер Натан Дэйзи рассказал о клипе так: «Это один из тех образов, которые я вижу, когда представляю наше будущее. Что-то вроде страшной сказки, в которой есть нечто, что мы обязательно должны понять для себя».

Песня «Падло» вошла в дебютный альбом Alyona Alyona «Пушка», который вышел 8 апреля.