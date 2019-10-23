Интронизация императора Японии: фото гостей церемонии



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vogue.ua

В Японии прошло одно из самых ожидаемых событий этого года – церемония интронизации императора Нарухито, который сменил на троне своего отца имератора Акихито

Новый император Японии Нарухито стал 126-м императором на престоле. На церемонии присутствовали все взрослые члены семьи (11 человек), в том числе младший брат императора, 53-летний наследный принц Фумихито.

Нарухито был провозглашен императором еще в мае после отречения от престола своего 85-летнего отца.

На праздничное мероприятие были приглашены около 200 политиков и членов королевских семей со всего мира.

Так, на красной дорожке блистала королева Испании Летиция, выбравшая для мероприятия цветочное платье испанского бренда Matilde Cano. Причем, его цена на официальном сайте равняется всего €339.

Представительницы королевских династий из Северной Европы – королева Нидерландов Максима, кронпринцесса Мария Датская и кронпринцесса Швеции Виктория – появились на мероприятии в нарядах в лавандово-фиолетовой гамме.

Также на церемонии интронизации присутствовала и первая леди Украины Елена Зеленская, которая выбрала платье в пол нежно-лимонного оттенка украинского бренда Frolov. Дополнили образ полупрозрачные перчатки и туфли бежевого цвета.

Джерело: vogue.ua