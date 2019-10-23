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    После желтого Зеленская выбрала небесно-голубое: стильный образ первой леди

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    После желтого Зеленская выбрала небесно-голубое: стильный образ первой леди

    Первая леди Украины Елена Зеленская сейчас находится в Японии в рамках официального визита, в котором она сопровождает мужа Владимира Зеленского

    22 октября президентская чета посетила церемонию интронизации императора Нарухито, на дневной части которой первая леди появилась в платье лимонного оттенка. 

    На вечернем званом ужине она уже была одета в небесно-голубой наряд. Оба образа создал дизайнер Иван Фролов.

    Особенность этого наряда – стилизация под мужской фрак, так как в обычной жизни Елена Зеленская предпочитает носить именно брючные костюмы. Голубой оттенок также был выбран не просто так – в Японии он считается одним из традиционных осенних цветов.

    Дополняли образ перчатки, кейп и клатч-конверт в тон.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    А волосы были украшены драгоценной заколкой, напоминающей о фирменных деталях бренда Frolov.

    Джерело: vogue.ua

    мода и красота фотография первая леди Елена Зеленская
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