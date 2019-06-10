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    Латексный наряд, стразы и большой бант: Кейт Бекинсейл приняла участие в параде ЛГБТ-меньшинств

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    Латексный наряд, стразы и большой бант: Кейт Бекинсейл приняла участие в параде ЛГБТ-меньшинств
    instagram.com/katebeckinsale

    В Лос-Анджелесе состоялся Ride Parade

    Поддержать представителей ЛГБТ-меньшинств приехала 45-летняя Кейт Бекинсейл. На мероприятии актриса появилась в откровенном образе.

    Звезда фильма «Другой мир» находится в отличной форме, поэтому может позволить себе наряды, открывающие ее фигуру. Для мероприятия Кейт выбрала черный латексный комплект из кроп-топа и юбки-карандаша.

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    Латексный наряд, стразы и большой бант: Кейт Бекинсейл приняла участие в параде ЛГБТ-меньшинств
    Латексный наряд, стразы и большой бант: Кейт Бекинсейл приняла участие в параде ЛГБТ-меньшинств
    Латексный наряд, стразы и большой бант: Кейт Бекинсейл приняла участие в параде ЛГБТ-меньшинств
    instagram.com/katebeckinsale

    К эффектному образу голливудская знаменитость подобрала оригинальные аксессуары: массивные серьги, крупный бант, которым закрепила конский хвост, чокер в викторианском стиле, очки Gucci, украшенные стразами и кружевной зонтик.

    Джерело: graziamagazine.ru

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