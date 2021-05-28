Прикрылась купюрами. 50-летняя телеведущая изумила фигурой в откровенной фотосессии

Поклонники оценили стройную фигуру телеведущей

Британская телеведущая Аманда Холден снялась в откровенной фотосессии и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 50-летняя знаменитость позирует с распущенными волосами полностью обнаженной, лежа на спине и вскинув руки вверх. При этом оголенные части ее тела прикрыты денежными купюрами. Публикация набрала больше 50 тысяч лайков.

instagram.com/noholdenback/

Поклонники оценили стройную фигуру телеведущей и принялись писать комплименты в комментариях. «Боже, мое сердце не было готово к такому», «50 лет — это новые 20!», «Сногсшибательное тело, Аманда!», «Какая же прекрасная женщина», «Вау, ты выглядишь просто потрясающе! Очень сексуально», — восхищались они.

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