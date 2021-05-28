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    Прикрылась купюрами. 50-летняя телеведущая изумила фигурой в откровенной фотосессии

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    Британская телеведущая Аманда Холден - Прикрылась купюрами. 50-летняя телеведущая изумила фигурой в откровенной фотосессии
    Британская телеведущая Аманда Холден
    instagram.com/noholdenback/

    Поклонники оценили стройную фигуру телеведущей

    Британская телеведущая Аманда Холден снялась в откровенной фотосессии и удивила поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном в сети кадре 50-летняя знаменитость позирует с распущенными волосами полностью обнаженной, лежа на спине и вскинув руки вверх. При этом оголенные части ее тела прикрыты денежными купюрами. Публикация набрала больше 50 тысяч лайков.

    instagram.com/noholdenback/
    instagram.com/noholdenback/

    Поклонники оценили стройную фигуру телеведущей и принялись писать комплименты в комментариях. «Боже, мое сердце не было готово к такому», «50 лет — это новые 20!», «Сногсшибательное тело, Аманда!», «Какая же прекрасная женщина», «Вау, ты выглядишь просто потрясающе! Очень сексуально», — восхищались они.

    Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

    Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес телеведущая
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    Прикрылась купюрами. 50-летняя телеведущая изумила фигурой в откровенной фотосессии