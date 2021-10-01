В Шотландии сгорело кафе, в котором Джоан Роулинг писала книгу о Гарри Поттере
После экранизации первых фильмов о юном волшебнике кафе стало популярным среди фанатов
фото: strikefans
Стол Джоан Роулинг удалось спасти
В Шотландии сгорело кафе The Elephant House, в котором Джоан Роулинг писала книгу «Гарри Поттер и философский камень». Об этом сообщает ВВС.
Пожар произошел еще 24 августа 2021. Именно в этом заведении писательница работала над первой книгой культового романа. После экранизации первых фильмов о юном волшебнике кафе стало популярным среди фанатов.
В результате сильного пожара помещение кафе было практически полностью уничтожено. В то же время владелец кафе Дэвид Тейлор отметил, что ему удалось спасти столик Роулинг, за которым она всегда сидела.
«К счастью, я нашел столик Роулинг среди завалов. Хотя вода и дым его повредили, он был в задней комнате, поэтому его удалось спасти. Я отправлю его на реставрацию», - заявил Тейлор.
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