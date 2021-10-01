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    В Шотландии сгорело кафе, в котором Джоан Роулинг писала книгу о Гарри Поттере

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    После экранизации первых фильмов о юном волшебнике кафе стало популярным среди фанатов фото: strikefans - В Шотландии сгорело кафе, в котором Джоан Роулинг писала книгу о Гарри Поттере

    После экранизации первых фильмов о юном волшебнике кафе стало популярным среди фанатов

    фото: strikefans

    Стол Джоан Роулинг удалось спасти

    В Шотландии сгорело кафе The Elephant House, в котором Джоан Роулинг писала книгу «Гарри Поттер и философский камень». Об этом сообщает ВВС.

    Пожар произошел еще 24 августа 2021. Именно в этом заведении писательница работала над первой книгой культового романа. После экранизации первых фильмов о юном волшебнике кафе стало популярным среди фанатов.

    фото: elephanthouseuk/ Facebook
    фото: elephanthouseuk/ Facebook

    В результате сильного пожара помещение кафе было практически полностью уничтожено. В то же время владелец кафе Дэвид Тейлор отметил, что ему удалось спасти столик Роулинг, за которым она всегда сидела.

    «К счастью, я нашел столик Роулинг среди завалов. Хотя вода и дым его повредили, он был в задней комнате, поэтому его удалось спасти. Я отправлю его на реставрацию», - заявил Тейлор.

    Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

    Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

    Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.

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    Теги: знаменитости пожар шоу-бизнес
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    В Шотландии сгорело кафе, в котором Джоан Роулинг писала книгу о Гарри Поттере