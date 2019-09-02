Вакарчук впервые показал дом, в котором провел детство (фото)



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Святослав Вакарчук Фото: Главком

Музыкант поделился с поклонниками трогательными кадрами

Лидер «Голоса» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в родном Льове, где уже успел спеть на улице, посетил дом, в котором вырос.

Трогательными кадрами легендарный певец поделился в своем «Инстаграме».

«Украина, Львов, Троллейбусная 14, 123 квартира. Здесь я прожил от почти нуля до семи лет», - подписал фото Вакарчук.