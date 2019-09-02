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    Жизнь

    Вакарчук впервые показал дом, в котором провел детство (фото)

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    <p>Святослав Вакарчук&nbsp;</p> <p>Фото: Главком</p> - Вакарчук впервые показал дом, в котором провел детство (фото)

    Святослав Вакарчук 

    Фото: Главком

    Музыкант поделился с поклонниками трогательными кадрами

    Лидер «Голоса» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в родном Льове, где уже успел спеть на улице, посетил дом, в котором вырос. 

    Трогательными кадрами легендарный певец поделился в своем «Инстаграме».

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    Вакарчук впервые показал дом, в котором провел детство (фото)
    Вакарчук впервые показал дом, в котором провел детство (фото)
    Вакарчук впервые показал дом, в котором провел детство (фото)
    Вакарчук впервые показал дом, в котором провел детство (фото)
    Вакарчук впервые показал дом, в котором провел детство (фото)
    instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

    «Украина, Львов, Троллейбусная 14, 123 квартира. Здесь я прожил от почти нуля до семи лет», - подписал фото Вакарчук.

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