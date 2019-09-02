Вакарчук впервые показал дом, в котором провел детство (фото)
Святослав Вакарчук
Фото: Главком
Музыкант поделился с поклонниками трогательными кадрами
Лидер «Голоса» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в родном Льове, где уже успел спеть на улице, посетил дом, в котором вырос.
Трогательными кадрами легендарный певец поделился в своем «Инстаграме».
instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/
«Украина, Львов, Троллейбусная 14, 123 квартира. Здесь я прожил от почти нуля до семи лет», - подписал фото Вакарчук.
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