Дослідники виявили одну з найстаріших систем гідротермальних джерел у світі

Вчені знайшли підводне місто в Атлантичному океані, де вони натрапили на загадковий підводний ландшафт, не схожий на жодне інше місце на Землі. Про це пише «Главком» із посиланням на Indian Defence Review.

Загублене підводне місто дослідники знайшли на вершині підводної гори на захід від Середньоатлантичного хребта. Це місто складається з карбонатних утворень, висота яких сягає 700 метрів. «Вперше відкрите у 2000 році, це розлоге, схоже на інопланетне середовище сьогодні є найдовговічнішою системою гідротермальних джерел у світі, що дає безпрецедентне уявлення про те, як могло зародитися життя в екстремальних умовах», – зазначають автори.

Знайдене місто нагадує величезні кристали різної форми. Однак це моноліти, які є різними, як височезні утворення, так і грибоподібні структури висотою до 60 метрів.

Вчені відкрили загублене підводне місто в Атлантичному океані фото: University of Washington/Woods Hole Oceanographic Institution

До того ж ці утворення світяться блакитним кольором під променями дистанційно керованих апаратів. Загублене місто – це гідротермальне джерело, яке виробляє у 100 разів більше водню та метану, але менше тепла, ніж звичайні підводні джерела.

«Ця унікальна хімічна реакція дозволяє вуглеводням підтримувати різноманітні мікробіологічні спільноти навіть за відсутності кисню, утворюючи основу екосистеми, повністю незалежної від сонячного світла. Найвища з цих структур, названа «Посейдон», підноситься на понад 60 метрів і слугує символом як геологічної стійкості, так і біологічної життєздатності», – йдеться у матеріалі.

Крім великої кількості метану та водню, це гідротермальне джерело виробляє життєво необхідні хімічні речовини у величезних обсягах. «Вуглеводні, такі як метан і водень, що є будівельними блоками клітинного життя, утворюються безпосередньо в результаті взаємодії морської води з мантійними породами – процесу, відомого як серпентинізація, – а не з біологічних чи атмосферних джерел», – додають автори статті.

фото: University of Washington/Woods Hole Oceanographic Institution

За словами вчених з Вашингтонського університету, у загубленому місті згадані рідини виробляють у 10–100 разів більше водню та вуглеводнів. Зокрема, там переважають чисті карбонати, які утворюють високі та величезні брили. Масштаби цих утворень значно більші за типові гідротермальні системи.

У загубленому місті чимало мешканців: там живуть равлики, ракоподібні, краби, креветки, морські їжаки та вугри. Вони харчуються вуглеводнями, які виділяє гідротермальне джерело. Разом із цим бактерії вкривають мінерали щільним шаром, утворюючи унікальну екосистему, яка може існувати під великим тиском і за температури до 40°C.

На відміну від вулканічних «чорних димарів», які часто руйнуються через вік, гідротермальні джерела Загубленого міста мають більшу стабільність. Завдяки цьому тут сформувалися складні екосистеми. Як стверджують вчені, це відкриття може допомогти зрозуміти, як саме життя може існувати в подібних екстремальних умовах на інших планетах.

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