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Археологи відкрили незвичайне поховання біля одного із Семи чудес світу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Біля храму Артеміди виявили поховання близнюків із рідкісною аномалією
фото: livescience.com

У 1200-річній гробниці знайшли останки двох недоношених немовлят

Археологи виявили унікальне поховання двох недоношених немовлят неподалік храму Артеміди в турецькому Ефесі — одного із Семи чудес стародавнього світу. Знахідку зробили у 1200-річній гробниці, облаштованій у занедбаному каналі давньої вбиральні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Live Science.

За словами дослідників, це поховання є винятковим одразу з кількох причин. По-перше, воно розташоване не на кладовищі, де зазвичай ховали померлих у той період. По-друге, у гробниці знайшли останки двох немовлят, які, ймовірно, були близнюками.

Після аналізу кісток вчені дійшли висновку, що діти народилися приблизно на 33-34 тижні вагітності, тобто були недоношеними. Гіпотеза про те, що вони були близнюками, базується на однаковому віці немовлят та тому, що їх поховали в безпосередньому контакті одне з одним. Остаточно підтвердити це мають ДНК-дослідження.

Особливу увагу науковців привернула рідкісна анатомічна особливість одного з немовлят — додаткове шийне ребро.

За словами біоархеологині Каролін Партіо, така аномалія трапляється приблизно в одного зі ста людей і може бути пов'язана з порушеннями розвитку ембріона. Дослідники зазначають, що подібні зміни асоціюються з передчасними пологами, мертвонародженням або синдромом раптової дитячої смерті.

«Наскільки нам відомо, до цього випадку в археологічному контексті не було задокументовано жодного випадку народження близнюків із шийними ребрами», – наголосили вчені.

Археологи припускають, що дітей могли поховати поза традиційним кладовищем через те, що вони народилися недоношеними й не були хрещені. На думку дослідників, це могло бути своєрідним компромісом між християнськими похоронними звичаями та місцевими традиціями.

Під час розкопок науковці не знайшли жодних слідів поховання матері близнюків, тому встановити, чи померла вона під час пологів, наразі неможливо.

Раніше археологи зробили ще одну несподівану знахідку, пов'язану з античним світом. У Новому Орлеані (США) під час прибирання приватного саду виявили римський надгробок віком близько двох тисяч років, який вважався втраченим після Другої світової війни. Артефакт із латинським написом був встановлений на честь римського воїна Секста Конгенія Вера.

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Теги: археолог археологія поховання смерть

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