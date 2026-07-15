Солодке відкриття: астрономи виявили молекули цукру в хмарі Чумацькому Шляху

Знайдені молекули могли стати основою для зародження життя на Землі

Науковці зробили незвичайне відкриття: у пиловій хмарі Чумацького Шляху вони виявили молекули цукру, які трапляються у малині та засобах для автозасмаги. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times та The Guardian.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Nature Astronomy, свідчать про те, що цукри існували у Всесвіті дуже давно і саме це відкриття може пояснити виникнення життя на нашій планеті. За словами науковців, знайдені у космосі цукри могли потрапити на Землю через зіткнення астероїдів та комет. Саме в них знаходили глюкозу та рибозу – види цукрів. Однак їхнє походження досі залишається загадкою, навіть попри експерименти та дослідження.

Проте це відкриття підтверджує те, що цукри можуть самостійно утворюватися у космосі та могли існувати ще задовго до формування зірок і планет. Наприклад, еритрулоза, яку вчені називають першим генетичним матеріалом, може утворюватися не лише як джерело енергії, а й брати участь в утворенні рибонуклеотидів – молекул РНК, що переносить генетичну інформацію.

Згодом ДНК стала основним носієм генетичної інформації, а РНК почала передавати цю інформацію для утворення білків, з яких побудовані живі організми. «Це справжній, істинний цукор. Це просто неймовірно захопливо», – сказала астрохімікиня Бретт Макгваєр.

Тож факт утворення цукрів у відкритому космосі може посилювати гіпотезу про те, що, крім Землі, є й інші місця з умовами для життя. «Якщо міжзоряне середовище здатне утворювати ці інгредієнти, їх також можна знайти в інших молекулярних хмарах по всій галактиці, що збільшує шанси на розвиток життя в інших місцях», – зауважила докторка Хіменес-Серра.

За підрахунками вчених, у час Пізнього важкого бомбардування, коли Землю 4 млрд років тому атакувала велика кількість астероїдів, на неї потрапило від 0,5 до 50 мільйонів тонн еритрулози.

Водночас для вчених залишається загадкою, чому в космосі вдалося виявити складніший цукор, але не його простішу версію з трьома атомами вуглецю. «Це певною мірою суперечить очікуванням, якщо враховувати хімію, яку ми знаємо», – додала Бретт Макгваєр.

Нагадаємо, 12 серпня 2026 року жителі Європи зможуть побачити перше за 27 років повне сонячне затемнення. Повну фазу затемнення можна буде побачити лише в Іспанії. Як зазначили астрономи, у багатьох частинах Європи затемнення буде частковим. Наприклад, у Парижі Місяць закриє понад 92% сонячного диска. А ось повну фазу затемнення можна буде побачити лише в Іспанії, через яку пройде основна смуга астрономічного явища.