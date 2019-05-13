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    Жизнь

    Ведущая проекта «Тайный агент» Ирина Хоменко рассказала, как не отравиться уличной едой

    • Розсилка
    Ирина Хоменко - Ведущая проекта «Тайный агент» Ирина Хоменко рассказала, как не отравиться уличной едой
    Ирина Хоменко

    К выбору еды на улицах надо подходить крайне внимательно и аккуратно

    Ведущая проектов «Тайный агент. Пост-шоу» и «Ревизор: Магазины» рассказала, что просто обожает уличную еду, но уверена: есть ее нужно аккуратно.

    «Обожаю пробовать новые вкусы! Поэтому я с удовольствием посещаю фуд-фестивали. Но, признаюсь, иногда лучше просто прогуляться, провести приятно время, а поесть… дома. Тот же сэндвич будет не менее вкусным, если я сделаю его сама, зато буду знать, что помидоры и зелень куплены на рынке, а мясо – свежее», - призналась ведущая Нового канала. 

    Чтобы не отравиться испорченной или непривычной едой в поездках, на фестивалях, всюду, где продают стрит-фуд, Ирина советует соблюдать три правила.


    фото: londonstreetfoodie.co.uk

    фото: londonstreetfoodie.co.uk

    Открытая кухня – залог свежей еды. Если есть возможность выбирать, то покупайте еду в местах, где виден процесс приготовления. Чистые лотки, доски, холодильник, гриль добавят уверенности, что продукты тут тоже свежие, а за чистотой пространства и качеством еды следят.

    Большой поток людей – это хорошо. Если у одного магазинчика выстроилась очередь, а у другого – никого, стоит довериться людям. Наверняка тут товарооборот больше, а залежавшихся продуктов меньше. Как минимум, еда будет свежей.

    Не нравится – не ешь. Ну и, наконец, стоит доверять своему чутью и вкусовым рецепторам. Если вкус или вид еды вызывают хоть малейшие сомнения, лучше откажитесь от нее. Не обязательно доедать блюдо до конца, выбор есть всегда!

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