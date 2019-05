Исследование: увлеченность вегетарианской пищей может вредить почкам



Не все вегетарианские продукты одинаково полезны. Исследование показало: увлеченность сладкой и крахмальной пищей повышает риск болезней почек

О том, что люди, которые едят много вегетарианской пищи, насыщенной крахмалом и природными сахарами, могут навредить своим почкам, вызвав повышенный риск болезней органа, заявили ученые из Школа общественного здравоохранения Блумберга (США). Их доводы опубликованы в Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

Исследователями были проанализированы данные о привычках питания и здоровье почек, которые были собраны в ходе наблюдений за 14 686 пациентов среднего возраста. Половина из них находилась под наблюдением ученых не меньше 24 лет. За этот срок у 4343 участников была зафиксирована хроническая болезнь почек.

В результате авторами проекта была установлена закономерность между увлеченностью вегетарианством у людей и состоянием почек. В частности, оказалось, что здоровый растительный рацион с частым употреблением фруктов и овощей на 14% снижал риск развития заболевания почек. Но в то же время большое количество в рационе питания нездоровой вегетарианской пищи, крахмалистой и сладкой, на 11% увеличивало вероятность развития болезней почек.

Ученые отметили, что здоровая растительная диета подразумевает употребление цельнозерновых продуктов, насыщенных клетчаткой фруктов и овощей, зелени, орехов, бобовых и нерафинированных растительных масел, а нездоровая отличается обилием картофеля, сладких соков, сухофруктов, выпечки и изделий из пшеницы.

Джерело: Medikforum.ru