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    Здоровье

    Исследование: увлеченность вегетарианской пищей может вредить почкам

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    Исследование: увлеченность вегетарианской пищей может вредить почкам

    Не все вегетарианские продукты одинаково полезны. Исследование показало: увлеченность сладкой и крахмальной пищей повышает риск болезней почек

    О том, что люди, которые едят много вегетарианской пищи, насыщенной крахмалом и природными сахарами, могут навредить своим почкам, вызвав повышенный риск болезней органа, заявили ученые из Школа общественного здравоохранения Блумберга (США). Их доводы опубликованы в Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

    Исследователями были проанализированы данные о привычках питания и здоровье почек, которые были собраны в ходе наблюдений за 14 686 пациентов среднего возраста. Половина из них находилась под наблюдением ученых не меньше 24 лет. За этот срок у 4343 участников была зафиксирована хроническая болезнь почек.

    В результате авторами проекта была установлена закономерность между увлеченностью вегетарианством у людей и состоянием почек. В частности, оказалось, что здоровый растительный рацион с частым употреблением фруктов и овощей на 14% снижал риск развития заболевания почек. Но в то же время большое количество в рационе питания нездоровой вегетарианской пищи, крахмалистой и сладкой, на 11% увеличивало вероятность развития болезней почек.

    Ученые отметили, что здоровая растительная диета  подразумевает употребление цельнозерновых продуктов, насыщенных клетчаткой фруктов и овощей, зелени, орехов, бобовых и нерафинированных растительных масел, а нездоровая отличается обилием картофеля, сладких соков, сухофруктов, выпечки и изделий из пшеницы.

    Джерело: Medikforum.ru

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