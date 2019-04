Ведущий телеканала Discovery откроет саркофаг из Египта в прямом эфире

Джош Гейтс рассказал, что на этом месте были похоронены знатные египтяне и он надеется обнаружить там «много мумий»

Американский телеканал Discovery проведет прямую трансляцию специальной экспедиции из Египта, во время которой ведущие впервые откроют древний саркофаг. Об этом сообщает The Independent. «Мы проведем раскопки 3000-летнего египетского саркофага в прямом эфире. Следите за экспедицией Unknown: Egypt Live в воскресенье, 7 апреля, в 21:00», — написано в твиттере телеканала.

We are excavating a 3,000 year old Egyptian Sarcophagus LIVE.



Watch Expedition Unknown: Egypt Live on Sunday April 7th at 9p and stream it unlocked on the Discovery GO app. pic.twitter.com/FM2sADdvE3