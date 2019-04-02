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    Жизнь

    Ведущий телеканала Discovery откроет саркофаг из Египта в прямом эфире

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    Ведущий телеканала Discovery откроет саркофаг из Египта в прямом эфире

    Джош Гейтс рассказал, что на этом месте были похоронены знатные египтяне и он надеется обнаружить там «много мумий»

    Американский телеканал Discovery проведет прямую трансляцию специальной экспедиции из Египта, во время которой ведущие впервые откроют древний саркофаг. Об этом сообщает The Independent. «Мы проведем раскопки 3000-летнего египетского саркофага в прямом эфире. Следите за экспедицией Unknown: Egypt Live в воскресенье, 7 апреля, в 21:00», — написано в твиттере телеканала.

    В экспедиции ведущего Джоша Гейтса будет сопровождать египтолог Захи Хавасс и генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазири. По словам Гейтса, прямой эфир сделает зрителей частью приключения. «Это новый уровень, потому что происходящее действительно непредсказуемо, — сказал он. — Это сделает аудиторию частью нашей команды, потому что она будет с нами в режиме реального времени».

    Джерело: Bird In Flight

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